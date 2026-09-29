Ferrari dément les rumeurs sur un départ de Vasseur : "La confiance n'a pas changé"

Ferrari a décidé de réagir. Après plusieurs jours de rumeurs sur l'avenir de Frédéric Vasseur, également alimentées par les déclarations de Christian Horner au Times, la Scuderia a organisé ce matin une conférence en ligne avec les médias italiens afin de clarifier la position de sa direction. Le message a été clair : la confiance accordée à Vasseur et à son équipe est totale et n'a pas changé.

Cette prise de position intervient après un week-end à Bakou durant lequel la question de l'avenir du directeur de l'équipe a fini par occuper une place importante. Dans son entretien accordé au quotidien britannique, Horner a qualifié Ferrari de "rêve", expliquant que Maranello serait la seule destination pour laquelle il envisagerait un retour en Formule 1 sans prendre de participation au capital de l'équipe.

Ces propos ont inévitablement alimenté les rumeurs déjà présentes autour de l'avenir de Vasseur. À l'issue du week-end en Azerbaïdjan, le Français n'avait lui-même pas caché son agacement face à une situation devenue une source de distraction pour toute l'équipe.

"Nous ne travaillons pas dans la plus grande sérénité", avait-il reconnu, soulignant qu'une part importante des questions qui lui étaient posées, ainsi qu'aux membres de Ferrari, concernait désormais son avenir plutôt que le travail en piste.

Frederic Vasseur (Ferrari) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Maranello avait dans un premier temps choisi de ne pas réagir, dans l'espoir que les rumeurs finissent par s'éteindre. Cela n'a pas été le cas, d'où la décision de réunir les médias afin de clarifier définitivement la position de la direction.

"Il y a eu pas mal de spéculations autour de la Scuderia et de sa direction", a-t-il été expliqué lors de la rencontre. "Beaucoup se sont probablement demandé pourquoi nous n'avions pas répondu plus tôt : tout simplement parce que nous espérions que ces rumeurs finiraient par disparaître. La position de Ferrari est claire et n'a pas changé. Ferrari a fait des choix et la confiance en Frédéric Vasseur et en son équipe était là et continue de l'être."

Les rumeurs, une distraction pour l'équipe

Ferrari a également souhaité expliquer les raisons de cette intervention. L'intérêt considérable qui accompagne traditionnellement tout ce qui concerne la Scuderia est considéré comme une conséquence naturelle de la dimension de la marque, mais lorsque les rumeurs commencent à avoir des répercussions sur le travail de l'équipe, il devient nécessaire de fixer une limite.

"Ferrari suscite depuis toujours un intérêt extraordinaire et c'est aussi le signe de la force de ce qu'elle représente à l'échelle mondiale. Nous en sommes fiers, mais nous ne voulons pas alimenter les spéculations ou les hypothèses venues de l'extérieur."

L'objectif est désormais de ramener l'attention sur le travail en piste, notamment à un moment de la saison où les adversaires ont réalisé des progrès significatifs en matière de performances.

"Tout ce bruit n'aide pas. Il est également de notre devoir de faire en sorte que l'équipe puisse se concentrer sur ce qu'elle doit faire en priorité, c'est-à-dire essayer d'obtenir des résultats en piste."

C'est précisément ce qu'avait expliqué Vasseur à Bakou, lorsqu'il avait souligné que les questions répétées sur son avenir étaient devenues un élément perturbateur pour un groupe engagé dans la lutte aux avant-postes du championnat constructeurs.

Interrogé sur les déclarations de Horner, le patron avait répondu sans détour : "Horner cherche un travail, tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que je peux y faire ? Je peux simplement continuer à pousser l'équipe, à la motiver et à me concentrer sur ce que nous pouvons faire."