Ferrari : Les dépenses "terrifiantes" de la F1 ne sont pas justifiées

Seul fils encore vivant d'Enzo Ferrari, le fondateur de la marque du même nom et de la Scuderia, Piero Ferrari estime que la Formule 1 devrait revoir sa manière de se présenter aux fans, car il juge que des éléments intéressants sont passés sous silence et que cela crée un déséquilibre entre ce qui est perçu et ce qui est vraiment.

Il estime par exemple que les monoplaces les plus rapides de l'histoire que sont les F1 actuelles ne donnent pas cette impression à la télévision. Et il s'interroge aussi sur le fait que des technologies pour lesquelles les écuries dépenses d'importantes sommes sont finalement gardées secrètes, ne contribuant donc pas vraiment à améliorer la situation globale.

"Avec les effets de la pandémie, il n'est pas possible de suivre la F1 autrement qu'à la télévision", a déclaré Ferrari à Motorsport.com. "Nous avons les monoplaces les plus rapides de l'histoire, mais les images qui nous arrivent grâce à la télévision ne parviennent pas à donner les sensations que l'on ressent quand on est sur le circuit et ce que l'on peut voir en vrai. Ce que les gens voient, les fans, c'est quelque chose de différent."

"Ce sont des voitures de F1 qui dépassent les 330 km/h, mais en les regardant à l'écran, on n'a pas l'impression qu'elles atteignent une vitesse différente de celle des Formule 2. Alors, je me demande à quoi bon investir des sommes énormes dans des solutions [techniques] qui contribuent peu au spectacle ?"

Interrogé sur le fait que les écuries étaient peu enclines à expliquer leurs innovations techniques en raison de la culture du secret qui règne dans la discipline, Ferrari de répondre : "Bien sûr, parce que certaines idées sont couvertes par des brevets. Mais nous dépensons des sommes terrifiantes, et puis nous gardons tout secret. Pouvez-vous m'expliquer le sens de tout cela ?"

"J'en ai récemment parlé avec Bernie Ecclestone [l'ancien grand patron de la Formule 1], de qui j'ai des nouvelles de temps en temps au téléphone", ajoute Ferrari. "La Formule 1 doit être un sport qui doit redevenir un spectacle pour divertir les fans. Nous avons des monoplaces très rapides avec une technologie très avancée, mais est-ce que quelqu'un est au courant de cela ?"

Avec Franco Nugnes et Jonathan Noble