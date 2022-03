Ferrari fait un don d'un million d'euros pour l'Ukraine 

Charger le lecteur audio

Ferrari a annoncé ce mardi son intention de faire un don d'un million d'euros pour aider le peuple ukrainien. Une décision prise alors que la guerre en Ukraine a éclaté depuis bientôt deux semaines, à la suite de l'invasion du pays par la Russie.

Les fonds seront acheminés par la région Émilie-Romagne, en collaboration avec la Croix-Rouge et l'Agence des Nations unies pour les réfugiés. Ils permettront de financer des projets humanitaires internationaux visant à venir en aide à la population locale en Ukraine ou à soutenir l'accueil de réfugiés en Italie. Une partie de ce don de la Scuderia ira également à l'Association Tchernobyl de Maranello pour subvenir aux besoins des Ukrainiens qui seront accueillis dans la zone proche du siège de Ferrari.

Avec ce don significatif, Ferrari s'inscrit dans la même démarche que celle annoncée il y a quelques jours par Porsche et Volkswagen, dans des proportions similaires, mais aussi par Mercedes, par le groupe Stellantis ou encore par Ford.

Par ailleurs, Ferrari annonce la suspension immédiate et jusqu'à nouvel ordre de la production de ses véhicules pour le marché russe. Le constructeur italien précise surveiller l'évolution de la situation avec la plus grande attention et se conformer à toutes les règles et sanctions en vigueur depuis le déclenchement du conflit.

"Ferrari se tient aux côtés de tous ceux qui, en Ukraine, sont touchés par cette crise humanitaire en cours", a expliqué Benedetto Vigna, PDG de Ferrari. "Tandis que nous espérons un retour rapide au dialogue et à une solution pacifique, nous ne pouvons pas rester indifférents devant la souffrance de toutes les personnes touchées. Nos pensées et notre soutien leur sont destinés. Nous jouons notre petit rôle aux côtés des institutions qui apportent un soulagement immédiat dans cette situation."