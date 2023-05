Ferrari donne un million d'euros pour les sinistrés d'Émilie-Romagne

La météo tend à s'améliorer dans le nord de l'Italie, mais la situation demeure catastrophique après les pluies diluviennes qui ont touché la région, et plus particulièrement l'Émilie-Romagne, mardi et mercredi. Le dernier bilan communiqué par les autorités fait état d'au moins neuf morts alors que les inondations ont entraîné l'évacuation de 10 000 habitants et qu'au total 50 000 personnes sont privées d'électricité.

Dans ce contexte lourd, et dans lequel la priorité absolue a été donnée aux opérations de secours et d'assistance, le Grand Prix d'Émilie-Romagne a été annulé dès mercredi midi par ses promoteurs, en accord avec les dirigeants de la Formule 1 et les autorités locales. Jeudi matin, le personnel des écuries a pu pénétrer de nouveau dans l'Autodrome Enzo e Dino Ferrari, évacué mardi après-midi, afin de procéder au rapatriement du matériel vers Monaco, prochaine destination du championnat.

La manière dont les instances ont anticipé le week-end à venir, en choisissant rapidement de ne pas organiser le Grand Prix, a été unanimement saluée par les acteurs de la discipline. Dans l'immédiat, l'heure est à la solidarité. Plusieurs écuries – à commencer par AlphaTauri dont l'usine est basée à Faenza, ville touchée par les intempéries – ainsi que de nombreux pilotes ont appelé aux dons dans le cadre de la campagne de collecte régionale qui a été lancée.

Les fonds seront utilisés, grâce à la coordination des autorités, pour aider les personnes sinistrées. Ils se concentreront particulièrement sur des projets environnementaux de réhabilitation et d'hydrogéologie après la catastrophe. C'est dans ce cadre que la Scuderia Ferrari a annoncé ce jeudi qu'elle procédait à un don d'un million d'euros auprès de l'agence pour la sécurité territoriale d'Émilie-Romagne et de la protection civile.

"Dans les moments difficiles, Ferrari a toujours été aux côtés de sa communauté", justifie Benedetto Vigna, directeur général de Ferrari. "Nous voulons apporter une réponse concrète et immédiate aux besoins les plus urgents de la population d'Émilie-Romagne, qui a été éprouvée par une grave catastrophe environnementale. Avec la coordination des autorités locales, que nous remercions chaleureusement pour leur travail inlassable, cette aide apportera du réconfort et un témoignage tangible de la solidarité dont fait preuve toute la famille Ferrari."