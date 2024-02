Ces données encourageantes pour Ferrari face à Red Bull

Les écuries et les fans de F1 savent bien que ce ne sont pas les temps sur les tours lancés qui comptent lorsqu'il s'agit de déterminer qui a "gagné" la guerre des essais de pré-saison. C'est la raison pour laquelle le fait que les deux pilotes Ferrari, Carlos Sainz et Charles Leclerc, soient arrivés en tête de la feuille de chronométrage au terme des essais de cette semaine à Bahreïn n'a guère été mentionné dans les discussions.

Le meilleur temps de Sainz (1'29"921), réalisé le deuxième jour, est environ sept dixièmes plus rapide que le temps de référence de Red Bull (1'30"679) réalisé par Sergio Pérez le même après-midi. Cependant, personne ne suggère qu'il y a une quelconque correspondance avec la performance réelle (même en tenant compte d'une différence de temps de 0"6 dans les composés de pneus utilisés).

En effet, le consensus au sein du paddock est que Red Bull sera clairement l'équipe à battre lors de l'ouverture de la saison le week-end prochain. Ce qui n'est pas évident, en revanche, c'est de savoir quelle sera l'ampleur exacte de son avantage, car les essais de Bahreïn ont apporté un autre élément, qui a donné à la F1 beaucoup de matière à réflexion sur la compétitivité de Ferrari par rapport à Red Bull.

Alors que les équipes dépouillaient les données, c'est une simulation de course réalisée par Sainz le deuxième soir, dans des conditions similaires mais pas identiques à celles de Pérez, qui a permis de se faire une idée de l'efficacité de la nouvelle SF-24.

La simulation de course de Carlos Sainz offre des indications très utiles.

En termes de temps au tour pur, le bilan suggère même que Ferrari aurait l'avantage. Sur les trois relais de la course, Sainz s'est montré plus rapide que la Red Bull. L'avantage de l'Espagnol sur les pneus C3 a été en moyenne d'un peu plus de 0,4 seconde, et il s'est agrandi à plus d'une seconde lors de leurs derniers relais, tous deux effectués avec le composé le plus dur, à savoir C1.

L'ampleur de cet avantage est tellement énorme qu'il est presque certain que Pérez a roulé avec une plus grande quantité de carburant. Comme il est généralement admis que 10 kg de poids équivalent à environ 0,3 seconde de temps au tour à Bahreïn, il y a un degré de variabilité assez élevé pour être exactement sûr de la réalité des deux runs.

Mais une chose ne fait aucun doute au vu de la simulation de course de Sainz : la forte dégradation des pneus qui a gâché une grande partie de la campagne 2023 de Ferrari semble avoir été corrigée.

La performance de Sainz a été incroyablement constante. Si l'on examine en particulier son dernier relais en C1, on constate qu'il est à mille lieues de ce qui s'est passé lors du Grand Prix de Bahreïn de l'année dernière, lorsque Leclerc et lui ont dû faire face à une dégradation massive des pneus.

Son relais en C1 a donné les temps suivants : 35.5, 35.7, 35.5, 35.6, 35.3, 35.4, 35.5, 35.2, 35.3, 35.1, 35.2, 35.2, 35.1, 35.1, 34.9, 35.3, 35.8, 35.5, 35.6.

La Scuderia Ferrari a-t-elle les armes pour concurrencer Red Bull ?

Pour le patron de l'équipe, Fred Vasseur, c'est cette régularité – et le fait que les deux pilotes ressentent l'amélioration de la voiture – qui a été le signal le plus important de ces essais, plus que n'importe quelle comparaison entre Ferrari et Red Bull.

"Avant le long relais, le plus important était le feedback de Carlos et Charles sur le fait qu'ils sont dans une bien meilleure situation avec la voiture", a-t-il déclaré. "Elle est beaucoup plus régulière avec une dégradation moindre. Je pense que c'est important pour la course."

"Mais maintenant, il est un peu plus difficile de savoir exactement où nous en sommes en termes de performance pure, parce qu'avec le niveau de carburant, nous pouvons beaucoup jouer, et je pense que personne ne sait exactement où nous en sommes comparativement."

En effet, les équipes sont rompues à l'art des fausses pistes lors des essais, pour tenter de ne pas alerter leurs rivaux sur ce qu'elles préparent. Verstappen, en particulier, a effectué plusieurs longs relais vendredi, mais à chaque fois, il avait assez d'essence pour ne pas montrer tout le potentiel de la voiture. Il a été rapide et très régulier, il y a même eu une diminution des temps au tour au fur et à mesure que l'essence disparaissait.

Il est intéressant de noter qu'il était également relativement lent côté vitesse de pointe à ce moment-là, ce qui laisse penser que ce ne sont pas les modes moteur optimaux qui ont été utilisés.

Pour l'instant, la Scuderia Ferrari est encouragée par ce qu'elle a entendu de ses pilotes et par ce qu'elle a vu lors du long run de Sainz jeudi. Mais une grande incertitude demeure quant à ce que Red Bull a réellement fait lors des essais avec ses charges de carburant.

Comme l'a expliqué Vasseur sur la question de savoir si Red Bull possède une bonne avance : "S'ils roulent avec 20 kilos [d'essence], nous sommes en bonne position, mais s'ils roulent avec 80 kilos, nous ne sommes nulle part. Personne ne le sait à part eux. Mais si vous commencez à trop vous concentrer sur les autres, vous perdez un peu le fil de vos décisions. Nous avions une longue liste de choses à cocher et de tests à effectuer, et nous nous sommes concentrés là-dessus. Dans une semaine, nous aurons une réponse importante !'