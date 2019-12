Ferrari doute qu'il y ait eu un réel écart de carburant à Abu Dhabi

L'écurie italienne a été sanctionnée de 50'000 euros d'amende à Abu Dhabi après que des contrôles menés par la FIA avant la course ont révélé un écart entre la quantité d'essence déclarée par l'écurie et celle effectivement présente dans le réservoir de la SF90 de Charles Leclerc. Après avoir vérifié ses propres données, la Scuderia assure rester sans réponse quant à cet écart, de près de 5 kg.

La procédure concernant la quantité d'essence dans la monoplace est régie par une directive technique (TD12-19), qui date d'avant le début de saison. Les écuries doivent déclarer la quantité d'essence qu'elles comptent mettre dans leur monoplace (qui doit comprendre les tours de mise en grille, le tour de formation, la course et le tour d'honneur) au moins deux heures avant l'ouverture de la ligne des stands. Ensuite, la FIA procède à des contrôles aléatoires pour vérifier que la déclaration est conforme à la quantité dans les réservoirs.

Lire aussi : Controverse Ferrari : comment la FIA surveille le carburant en F1

C'est lors d'un de ces contrôles que la différence a été découverte, mais ce n'est qu'à 16h22 heure locale, huit minutes avant l'ouverture de la pitlane en vue du départ de la course, que Ferrari a été notifié. Il était alors trop tard pour procéder à une seconde vérification et une fois que Leclerc avait quitté le garage, il n'y avait plus aucun moyen de prouver au-delà de tout doute la réalité de la différence.

Les commissaires ont tout de même convoqué Ferrari après la course et l'amende a été infligée, dans le cadre d'une infraction au Code Sportif International qui, en son article 12.1.1.i, classe comme une infraction "tout manquement à l’obligation de suivre les instructions des officiels concernés pour la sécurité et le bon déroulement de l’Épreuve". Aucune infraction technique n'a toutefois été caractérisée, puisque l'infraction porte seulement sur le non-respect d'une déclaration, donc rien ne permet d'avancer qu'il ait pu y avoir volonté de contourner la réglementation technique.

Le mystère de l'essence en plus

À l'heure d'écrire ces lignes et selon nos informations, Ferrari ne semble pas toujours convaincu concernant la raison de cet écart, car ses calculs resteraient dans la même veine que la déclaration d'avant-course. La Scuderia ne pense pas avoir commis d'erreur dans sa déclaration et est certaine que la quantité d'essence présente y correspondait. Il semble également qu'une vérification d'après-course se basant sur la quantité restante dans la monoplace ait abondé dans le sens de Maranello.

Même si, au vu du nombre de tests effectués depuis le début d'année par la FIA et de la connaissance acquise par les écuries sur le processus, il semble assez improbable que Ferrari ait sciemment pris le risque d'un tel écart, il reste toutefois que tous les autres contrôles effectués par la FIA sur d'autres monoplaces ont montré une conformité entre les déclarations et les quantités d'essence constatées.

Au vu de tous ces éléments, il ne resterait que deux options : soit Ferrari a réellement mis plus d'essence dans le réservoir (volontairement ou involontairement), soit les mesures de la FIA ont été faussées lors de ce contrôle en particulier. Au vu de l'impossibilité de procéder à un second contrôle, cela pourrait bien rester un mystère.

Avec Jonathan Noble