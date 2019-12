Ferrari reconnaît avoir pris une "douche froide" en Australie

Les débuts de la SF90 à Barcelone ont apporté de la confiance à Ferrari et ses pilotes après la première semaine d'essais, et bien que Mercedes soit revenu en force lors de la seconde semaine, la Scuderia semblait avoir un avantage en performance. Cependant, Mercedes a dominé la première course en Australie et a finalement gagné les huit premières épreuves, avec cinq doublés consécutifs pour débuter la saison.

Lire aussi : L'infraction de Ferrari à Abu Dhabi restera un mystère

À Melbourne, Ferrari n'avait même pas réussi à arracher un podium derrière les Flèches d'argent. Lors d'une rencontre à Maranello avec quelques médias, dont Motorsport.com, Mattia Binotto a expliqué que les attentes élevées et l'optimisme de son équipe ont drastiquement changé entre Barcelone et le premier Grand Prix.

"Nous étions rapides durant la première semaine", a expliqué Binotto. "Nous étions très forts. Nous pensions avoir un avantage net en performance sur tous nos rivaux, pour être honnête, puisque nous avions plus ou moins une demi-seconde d'avance sur les autres équipes. Durant la deuxième semaine, Mercedes a apporté des évolutions. Si nous regardons les meilleurs temps lors de la deuxième semaine, quand tout le monde roulait avec le réservoir vide et commençait à pousser les modes moteur, nous avions le même temps que [Lewis] Hamilton."

Binotto révèle que Sebastian Vettel et Charles Leclerc avaient reporté un bon grip sur le train arrière de la monoplace et une bonne stabilité au freinage sur l'asphalte nouvellement resurfacé de Barcelone. Ces domaines sont devenus des faiblesses pour Ferrari mais ne se sont pas révélés immédiatement, avec pour cause une perte de performance pure et des difficultés à gérer les pneumatiques, ce qui a perturbé en particulier la confiance de Vettel.

Lire aussi : Pourquoi Ferrari utilisera deux F1 différentes en février

"Je pense que nous avions encore une grande confiance en nos performances [après les essais]. En allant en Australie, nous avions une totale confiance quant au fait que nous pourrions nous battre pour la victoire. Mais une fois là-bas, ça a été la douche froide pour toute l'équipe. Nous avons réalisé que nos performances n'étaient pas assez bonnes. Il y avait de bonnes raisons à cela, nous avons fait de mauvais choix en termes de refroidissement et sur la gestion moteur, et plusieurs choses ne se sont pas bien déroulées. Mais globalement, nous étions bien trop lents par rapport à ce que l'on attendait."

La pole position de Leclerc et la victoire manquée de peu à Bahreïn ont redonné à Binotto l'espoir que Melbourne n'ait été qu'une course "cauchemardesque". Cependant, les Grands Prix qui ont suivi ont confirmé à Ferrari qu'il restait beaucoup de travail à effectuer : "Il nous a fallu trop de temps [pour réagir], c'est la première faiblesse de notre saison."

Mais le directeur de la Scuderia reste heureux des solutions apportées aux problèmes : "L'équipe avait le bon état d'esprit. Même si nous n'avons pas complètement rattrapé notre retard, surtout [sur la maniabilité] en courbe, je pense que lors de la deuxième moitié de saison, on s'est occupé positivement des problèmes que l'on rencontrait. Cela montre que l'équipe est capable de progresser et d'avancer dans la bonne direction. C'est le point positif de la saison."