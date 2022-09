La Ferrari F1-75 se pare de jaune à Monza

Charger le lecteur audio

"Pas de rouge sans le jaune". Si la première couleur est emblématique de la marque Ferrari, cette dernière n'oublie pas la seconde. Le constructeur transalpin a toujours eu un logo jaune, rendant hommage à la ville de Modène où est né Enzo Ferrari. Et ce week-end, sur les F1-75 qui disputeront le Grand Prix d'Italie, cette teinte va prendre une place plus prépondérante.

En effet, à l'Autodromo Nazionale di Monza, une grande partie du capot moteur sera peinte en jaune, tout comme les côtés extérieurs de l'aileron arrière, tandis que ce dernier arborera le logo "Ferrari" en toutes lettres. Les pilotes auront de surcroît des casques et combinaisons également couleur citron.

"Dès les débuts de la Scuderia à partir de 1929, lorsque le constructeur automobile a été fondé il y a 75 ans, Enzo Ferrari a choisi le jaune – qui, avec le bleu, fait partie des couleurs de l'emblème de Modène – pour le blason de la compagnie, avec le Cheval Cabré et la bande tricolore en haut", indique un communiqué de Ferrari. "Ce design très particulier commémore un événement très particulier : le 100e anniversaire du circuit de Monza."

C'est ainsi à Monza que la Scuderia tentera de redresser la barre après n'avoir gagné que deux des 12 derniers Grands Prix et avoir subi un cruel manque de rythme lors des trois dernières courses en date, se retrouvant écartée de la course au titre mondial des pilotes comme celui des constructeurs. Depuis le début de l'ère hybride, Ferrari n'a d'ailleurs remporté qu'une victoire en Lombardie : celle de Charles Leclerc en 2019.

"Notre équipe vit certainement un moment difficile, car nous n'obtenons pas les résultats correspondant à nos attentes", déplore Mattia Binotto, directeur d'équipe. "Il faut que nous réagissions, et à Monza, nous aurons les tifosi après le Covid ; qu'ils soient dans les tribunes sera important pour nous, car ils nous encourageront et nous motiveront. Là, nous avons besoin de bons résultats pour l'esprit et le moral."

Propos recueillis par Tom Howard