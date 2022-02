Photos - La Ferrari F1-75 a pris la piste à Fiorano

Charger le lecteur audio

Pendant que la Mercedes W13 était dévoilée à Silverstone, la Ferrari F1-75 faisait ses premiers tours de roue en Italie, à Fiorano. Un épais brouillard planait sur le circuit privé de la Scuderia quand Charles Leclerc a pris la piste pour la première fois au volant de la monoplace présentée jeudi. Ferrari ayant décidé de présenter sa véritable monoplace et non un show car, la F1-75 arbore le nez radical et les pontons atypiques vus dès jeudi.

En dehors des essais privés réunissant toutes les équipes et des week-ends de Grands Prix, les équipes sont très limitées dans leurs roulages avec des monoplaces qui ont moins de deux ans. Elles ont uniquement droit à deux roulages dédiés à la captation d'images, ensuite fournies aux médias et à leurs partenaires commerciaux, limités à 100 km et avec des pneus de démonstration, et à deux démonstrations de 15 km maximum.

Mattia Binotto, le patron de Ferrari, a déclaré au cours de la présentation de la F1-75 que le shakedown de Fiorano entrerait dans la deuxième catégorie, avant une véritable journée de tournage prévue mardi à Barcelone, à la veille du début des essais avec les autres équipes sur le circuit catalan. Malgré le nombre très faible de tours bouclés par Charles Leclerc ce vendredi, un tel déverminage peut néanmoins s'avérer précieux afin de détecter tout dysfonctionnement avant d'entamer des essais plus approfondis dans les prochains jours.

Ferrari est déjà la quatrième équipe à faire rouler sa voiture 2022. Aston Martin a été la première avec une apparition sur le circuit de Silverstone, où la nouvelle Williams a également fait quelques tours. En début de semaine, l'Alfa Romeo a également été aperçue à Fiorano. Comme à son habitude, Mercedes a prévu un roulage de 100 km dans la foulée de sa présentation à Silverstone ce vendredi. Les premières photos de la Flèche d'Argent en piste devraient être dévoilées aux alentours de 15h30.