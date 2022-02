Ferrari va rouler à Fiorano dès demain avec sa F1-75

Charger le lecteur audio

La Scuderia ne perd pas de temps. Après avoir présenté sa nouvelle monoplace ce jeudi, non sans que celle-ci ait fuité la veille, la légendaire écurie transalpine sera déjà en action avec la F1-75 ce vendredi, sur sa piste maison.

"Nous allons faire un premier événement de démonstration demain à Fiorano", a révélé Mattia Binotto, directeur d'équipe. "En accord avec la réglementation, cela ne fera que 15 kilomètres et ce ne sera pas sur la piste normale. C'est dans un but de démonstration. Ça se fera demain."

"Puis nous irons à Barcelone, et la veille du début des essais hivernaux pour toutes les écuries, le 22 donc, nous ferons une journée de tournage, 100 kilomètres. Ainsi, entre maintenant et le début des essais hivernaux, nous allons avoir deux jours, un événement de démonstration et une journée de tournage, où nous ferons rouler la voiture."

En effet, la réglementation autorise deux événements de démonstration par équipe et par an, limités à 15 km et ne pouvant avoir lieu sur un circuit approuvé pour la Formule 1, d'où l'utilisation d'une configuration différente de la piste de Fiorano. Ferrari avait déjà saisi cette opportunité en 2020, lorsque Charles Leclerc avait piloté la SF1000 dans les rues de Maranello.

Mattia Binotto avec la Ferrari F1-75 et ses pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz

Sont également autorisées deux journées de tournage promotionnel, limitées à 100 km, sans restriction de lieu. Dans les deux cas, les pneus de démonstration sont de rigueur et sont fournis par Pirelli.

La Scuderia aura donc tout le loisir de déverminer son bolide rouge et noir avant les essais de Barcelone du 23 au 25 février puis ceux de Bahreïn du 10 au 12 mars. Avec la nouvelle réglementation technique en vigueur, les améliorations devraient être rapides, mais contrairement à d'autres écuries, Ferrari ne va pas s'empresser d'apporter des évolutions.

"Au tout début, il y aura beaucoup de temps au tour à trouver dans la manière dont nous apprenons et exploitons les performances de la voiture", a ajouté Binotto. "Je m'attends à ce que cela prenne même quelques courses. Je ne pense pas que l'on tire le meilleur du potentiel de la voiture en un seul test."

"En ce qui nous concerne, nous commencerons à consolider le package pour le début de la saison et le conserverons lors du premier et du second test. Nous aurons peut-être quelques développements, mais pas énormes : encore une fois, je pense qu'au tout début, ce sera une question de tracer les grandes lignes, de comprendre, d'apprendre et enfin d'exploiter le potentiel de la voiture."

Propos recueillis par Luke Smith