Toutes les Ferrari F1 depuis 1950

Aussi historique soit-elle en Formule 1, la Scuderia Ferrari n'a pas pris part à la toute première course du championnat, à Silverstone, en 1950. En réalité, Ferrari participait ce week-end-là à une autre épreuve, en Belgique, la dotation financière du Grand Prix n'étant pas suffisamment attirante pour l'équipe italienne. Toutefois, elle sera bien présente dès la manche suivante, à Monaco.

Par la suite, Ferrari participera à l'ensemble des saisons de la Formule 1 et ne manquera que très peu de départs. Forcément, avec une si riche Histoire, la Scuderia rencontrera de nombreux succès mondiaux, les premiers dès les années 1950 avec pas moins de quatre titres pilotes (le trophée des constructeurs ne sera créé qu'à partir de 1958) et la lutte célèbre contre les "garagistes" britanniques comme les appelait Enzo Ferrari, qui s'étendra dans les années 1960. Durant cette décennie, marquée par deux doublés pilotes-constructeurs en 1961 (avec Phil Hill) et 1964 (avec John Surtees), elle connaitra également sa première longue période de crise.

Le premier véritable "âge d'or" de la Scuderia Ferrari interviendra dans les années 1970, durant la période Niki Lauda-Jody Scheckter où, de 1974 à 1979, sous l'impulsion de Luca di Montezemolo, manager qui redressera l'écurie, et de l'inamovible Mauro Forghieri, à la direction technique sur la série des 312T, quatre titres constructeurs et trois titres pilotes seront glanés.

Après une saison 1980 désastreuse, la décennie 1980 et l'ère turbo débuteront plutôt bien avec deux titres constructeurs en 1982 et 1983. Mais la saison 1982 hautement tragique verra la disparition de Gilles Villeneuve, la grave blessure de Didier Pironi et la perte d'un titre pilotes qui semblait largement à sa portée. À partir du milieu de cette décennie, Ferrari peinera à se montrer au niveau des mastodontes qu'allaient devenir McLaren, Williams et même Benetton.

Il faudra alors attendre la fin des années 1990, avec l'arrivée de Michael Schumacher et d'une grande partie de l'équipe technique de Benetton, pour que Ferrari renoue avec le titre mondial constructeurs en 1999 avant de mettre fin à une disette de 21 ans sans couronne chez les pilotes en 2000. Le début des années 2000 marquera le second âge d'or de l'écurie, sans doute le plus éclatant, avec une domination lui permettant de remporter cinq titres constructeurs et quatre titres pilotes consécutifs.

Comme en 1980, le coup d'arrêt sera brutal en 2005, mais la Scuderia se relèvera vite et gagnera chez les pilotes et constructeurs en 2007 (avec Kimi Räikkönen) puis uniquement chez les constructeurs en 2008. La firme italienne se manquera toutefois au tournant de la réglementation technique 2009, même si elle ne passera pas très loin du titre pilotes en 2010 et 2012, et ratera le virage turbo hybride en 2014, tout en parvenant à lutter un temps avec Mercedes en 2017 et 2018.

Après une saison 2020 très difficile, marquée par les suites de l'affaire des moteurs 2019, Ferrari a remonté la pente en 2021, même si elle a enchaîné sa seconde saison complète sans succès. Pour 2022, elle compte bien profiter de la révolution réglementaire pour mettre fin à sa disette de 13 campagnes sans championnat constructeurs et 14 sans championnat pilotes.

Toutes les Ferrari de l'Histoire de la F1

Cliquez sur les flèches ci-dessous pour passer aux photos suivantes.

1950 : Ferrari 125 1 / 75 Pilotes : Alberto Ascari, Giovanni Bracco, Raymond Sommer, Luigi Villoresi, Peter Whitehead Photo de: LAT Images 1950-1951 : Ferrari 375 2 / 75 Pilotes : Alberto Ascari, Jose-Froilan Gonzalez, Gianni Marzotto, Dorino Serafini, Piero Taruffi, Luigi Villoresi Photo de: Ferrari Media Center 1952-1953 : Ferrari 500 3 / 75 Pilotes : Alberto Ascari, Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, André Simon, Piero Taruffi, Luigi Villoresi Photo de: LAT Images 1953-1954 : Ferrari 553 Squalo 4 / 75 Pilotes : Piero Carini, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Robert Manzon Photo de: LAT Images 1954-1955 : Ferrari 625 5 / 75 Pilotes : Alberto Ascari, Eugenio Castellotti, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Piero Taruffi, Maurice Trintignant Photo de: LAT Images 1955-1956 : Ferrari 555 Supersqualo 6 / 75 Pilotes : Eugenio Castellotti, Peter Collins, Giuseppe Farina, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Harry Schell, Piero Taruffi, Maurice Trintignant Photo de: LAT Images 1956-1957 : Lancia Ferrari D50 7 / 75 Pilotes : Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Juan Manuel Fangio, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Luigi Musso, André Pilette, Wolfgang von Trips Photo de: LAT Images 1957 : Lancia Ferrari 801 8 / 75 Pilotes : Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Luigi Musso, Cesare Perdisa, Maurice Trintignant, Wolfgang von Trips Photo de: LAT Images 1958-1960 : Ferrari 246 9 / 75 Pilotes : Cliff Allison, Jean Behra, Tony Brooks, Peter Collins, Olivier Gendebien, Ritchie Ginther, Jose-Froilan Gonzalez, Dan Gurney, Mike Hawthorn, Phil Hill, Willy Mairesse, Luigi Musso, Wolfgang von Trips Photo de: LAT Images 1960 : Ferrari 246P 10 / 75 Pilote : Ritchie Ginther Photo de: LAT Images 1961-1962 : Ferrari 156 (au premier plan) 11 / 75 Pilotes : Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Olivier Gendebien, Richie Ginther, Phil Hill, Willy Mairesse, Pedro Rodriguez, Ricardo Rodriguez, Wolfgang von Trips Photo de: LAT Images 1963 : Ferrari 156/63 12 / 75 Pilotes : Lorenzo Bandini, Willy Mairesse, Ludovico Scarfiotti, John Surtees Photo de: LAT Images 1964-1965 : Ferrari 158 13 / 75 Pilotes : Lorenzo Bandini, John Surtees, Nino Vaccarella Photo de: LAT Images 1964-1965 : Ferrari 512 14 / 75 Pilotes : Lorenzo Bandini, Pedro Rodriguez, Ludovico Scarfiotti, John Surtees Photo de: LAT Images 1966 : Ferrari 246/66 15 / 75 Pilotes : Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti Photo de: LAT Images 1966-1967 : Ferrari 312 16 / 75 Pilotes : Lorenzo Bandini, Mike Parkes, Ludovico Scarfiotti, John Surtees Photo de: LAT Images 1967-1968 : Ferrari 312/67 17 / 75 Pilotes : Chris Amon, Lorenzo Bandini, Derek Bell, Andrea de Adamich, Jacky Ickx, Ludovico Scarfiotti, Jonathan Williams Photo de: LAT Images 1968-1969 : Ferrari 312/68 18 / 75 Pilotes : Chris Amon, Derek Bell, Jacky Ickx, Pedro Rodriguez Photo de: LAT Images 1969 : Ferrari 312/69 19 / 75 Pilotes : Chris Amon, Tino Brambilla, Pedro Rodriguez Photo de: LAT Images 1969-1971 : Ferrari 312B 20 / 75 Pilotes : Chris Amon, Mario Andretti, Ignazio Giunti, Jacky Ickx, Clay Regazzoni Photo de: LAT Images 1971-1973 : Ferrari 312B2 21 / 75 Pilotes : Mario Andretti, Nanni Galli, Jacky Ickx, Arturo Merzario, Clay Regazzoni Photo de: Lucien Harmegnies 1973 : Ferrari 312B3-73 22 / 75 Pilotes : Jacky Ickx, Arturo Merzario Photo de: LAT Images 1974-1975 : Ferrari 312B3-74 23 / 75 Pilotes : Niki Lauda, Clay Regazzoni Photo de: LAT Images 1975-1976 : Ferrari 312T 24 / 75 Pilotes : Niki Lauda, Clay Regazzoni Photo de: LAT Images 1976-1978 : Ferrari 312T2 25 / 75 Pilotes : Niki Lauda, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve Photo de: Sutton Motorsport Images 1978-1979 : Ferrari 312T3 26 / 75 Pilotes : Carlos Reutemann, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve Photo de: LAT Images 1979 : Ferrari 312T4 27 / 75 Pilotes : Jody Scheckter, Gilles Villeneuve Photo de: LAT Images 1980 : Ferrari 312T5 28 / 75 Pilotes : Jody Scheckter, Gilles Villeneuve Photo de: LBGPA 1981 : Ferrari 126CK 29 / 75 Pilotes : Didier Pironi, Gilles Villeneuve Photo de: LAT Images 1982 : Ferrari 126C2 30 / 75 Pilotes : Mario Andretti, Didier Pironi, Patrick Tambay, Gilles Villeneuve Photo de: LAT Images 1983 : Ferrari 126C2B 31 / 75 Pilotes : René Arnoux, Patrick Tambay Photo de: LAT Images 1983 : Ferrari 126C3 32 / 75 Pilotes : René Arnoux, Patrick Tambay Photo de: LAT Images 1984 : Ferrari 126C4 33 / 75 Pilotes : Michele Alboreto, René Arnoux Photo de: LAT Images 1985 : Ferrari 156/85 34 / 75 Pilotes : Michele Alboreto, René Arnoux, Stefan Johansson Photo de: LAT Images 1986 : Ferrari F1-86 35 / 75 Pilotes : Michele Alboreto, Stefan Johansson Photo de: LAT Images 1987 : Ferrari F1-87 36 / 75 Pilotes : Michele Alboreto, Gerhard Berger Photo de: LAT Images 1988 : Ferrari F1-87/88C 37 / 75 Pilotes : Michele Alboreto, Gerhard Berger Photo de: LAT Images 1989 : Ferrari F1-89 (ou Ferrari 640) 38 / 75 Pilotes : Gerhard Berger, Nigel Mansell Photo de: LAT Images 1990 : Ferrari F1-90 (ou Ferrari 641) 39 / 75 Pilotes : Nigel Mansell, Alain Prost Photo de: LAT Images 1991 : Ferrari F1-91 (ou Ferrari 642) 40 / 75 Pilotes : Jean Alesi, Alain Prost Photo de: LAT Images 1991 : Ferrari F1-91B (ou Ferrari 643) 41 / 75 Pilotes : Jean Alesi, Gianni Morbidelli, Alain Prost Photo de: LAT Images 1992 : Ferrari F92A 42 / 75 Pilotes : Jean Alesi, Ivan Capelli, Nicola Larini Photo de: LAT Images 1992 : Ferrari F92AT 43 / 75 Pilotes : Jean Alesi, Ivan Capelli Photo de: LAT Images 1993 : Ferrari F93A 44 / 75 Pilotes : Jean Alesi, Gerhard Berger Photo de: LAT Images 1994 : Ferrari 412T1 45 / 75 Pilotes : Jean Alesi, Gerhard Berger, Nicola Larini Photo de: LAT Images 1994 : Ferrari 412T1B 46 / 75 Pilotes : Jean Alesi, Gerhard Berger Photo de: LAT Images 1995 : Ferrari 412T2 47 / 75 Pilotes : Jean Alesi, Gerhard Berger Photo de: LAT Images 1996 : Ferrari 310 48 / 75 Pilotes : Eddie Irvine, Michael Schumacher Photo de: LAT Images 1997 : Ferrari F310B 49 / 75 Pilotes : Eddie Irvine, Michael Schumacher Photo de: LAT Images 1998 : Ferrari F300 50 / 75 Pilotes : Eddie Irvine, Michael Schumacher Photo de: LAT Images 1999 : Ferrari F399 51 / 75 Pilotes : Eddie Irvine, Mika Salo, Michael Schumacher Photo de: LAT Images 2000 : Ferrari F1-2000 52 / 75 Pilotes : Rubens Barrichello, Michael Schumacher Photo de: LAT Images 2001-2002 : Ferrari F2001 53 / 75 Pilotes : Rubens Barrichello, Michael Schumacher Photo de: LAT Images 2002-2003 : Ferrari F2002 54 / 75 Pilotes : Rubens Barrichello, Michael Schumacher Photo de: LAT Images 2003 : Ferrari F2003-GA 55 / 75 Pilotes : Rubens Barrichello, Michael Schumacher Photo de: LAT Images 2004 : Ferrari F2004 56 / 75 Pilotes : Rubens Barrichello, Michael Schumacher Photo de: LAT Images 2005 : Ferrari F2004M 57 / 75 Pilotes : Rubens Barrichello, Michael Schumacher Photo de: Ferrari Media Center 2005 : Ferrari F2005 58 / 75 Pilotes : Rubens Barrichello, Michael Schumacher Photo de: Bridgestone Corporation 2006 : Ferrari 248 F1 59 / 75 Pilotes : Felipe Massa, Michael Schumacher Photo de: Sutton Motorsport Images 2007 : Ferrari F2007 60 / 75 Pilotes : Felipe Massa, Kimi Räikkönen Photo de: Sutton Motorsport Images 2008 : Ferrari F2008 61 / 75 Pilotes : Felipe Massa, Kimi Räikkönen Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2009 : Ferrari F60 62 / 75 Pilotes : Luca Badoer, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Kimi Räikkönen Photo de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2010 : Ferrari F10 63 / 75 Pilotes : Fernando Alonso, Felipe Massa Photo de: Sutton Motorsport Images 2011 : Ferrari 150° Italia 64 / 75 Pilotes : Fernando Alonso, Felipe Massa Photo de: LAT Images 2012 : Ferrari F2012 65 / 75 Pilotes : Fernando Alonso, Felipe Massa Photo de: Hazrin Yeob Men Shah 2013 : Ferrari F138 66 / 75 Pilotes : Fernando Alonso, Felipe Massa Photo de: Alessio Morgese 2014 : Ferrari F14 T 67 / 75 Pilotes : Fernando Alonso, Kimi Räikkönen Photo de: Rainier Ehrhardt 2015 : Ferrari SF15-T 68 / 75 Pilotes : Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel Photo de: Autodromo Nazionale Monza / Actualfoto / Alessio Morgese 2016 : Ferrari SF16-H 69 / 75 Pilotes : Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel Photo de: Alessio Morgese 2017 : Ferrari SF70H 70 / 75 Pilotes : Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel Photo de: Sutton Motorsport Images 2018 : Ferrari SF71H 71 / 75 Pilotes : Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel Photo de: Manuel Goria / Motorsport Images 2019 : Ferrari SF90 72 / 75 Pilotes : Sebastian Vettel, Charles Leclerc Photo de: Jerry Andre / Motorsport Images 2020 : Ferrari SF1000 73 / 75 Pilotes : Sebastian Vettel, Charles Leclerc Photo de: Charles Coates / Motorsport Images 2021 : Ferrari SF21 74 / 75 Pilotes : Charles Leclerc, Carlos Sainz Photo de: Charles Coates / Motorsport Images 2022 : Ferrari F1-75 75 / 75 Pilotes : Charles Leclerc, Carlos Sainz Photo de: Ferrari