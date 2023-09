Ferrari F1 avec un nouveau plancher au Japon

Après son triomphe de Singapour le week-end dernier, Ferrari cherche à poursuivre sur la voie du succès et évalue une nouvelle configuration de plancher à Suzuka.

Les modifications apportées aux cloisons avant, au bord et à la partie centrale du plancher ainsi qu'aux flancs du diffuseur, en conjonction avec une nouvelle découpe sous le ponton, ont pour but de gérer les déperditions et de mieux répartir la charge. "[Cela] se traduit par une augmentation de l'efficacité de la voiture", précise l'équipe.

La Ferrari SF-23 à Suzuka.

En plus des modifications apportées au plancher, l'équipe italienne utilise la même configuration d'aileron à faible traînée et de plan principal d'aileron arrière que lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce qui a pour but d'améliorer la vitesse en ligne droite.

Arrière de la McLaren MCL60 à Suzuka.

Ferrari n'est pas la seule écurie qui cherche à réduire la traînée, puisque McLaren a également apporté au Japon un nouveau beam wing déchargé. Les éléments supérieurs et inférieurs remodelés réduisent la charge et la traînée et sont mieux adaptés aux besoins du circuit de Suzuka.

McLaren a également ajouté un élément à son ponton qui permet d'améliorer le conditionnement du flux local afin de favoriser le refroidissement.

Aileron arrière de l'AlphaTauri AT04 à Suzuka.

AlphaTauri s'est appuyé sur les améliorations majeures apportées au GP de Singapour pour procéder à d'autres changements en vue de la course de ce week-end au Japon. L'équipe a ainsi modifié la jonction des plaques d'extrémité de son aileron arrière afin d'améliorer l'efficacité globale de son package.

L'équipe a également supprimé trois aubes directrices de ses rétroviseurs dans le cadre d'une expérience renouvelée. Ce changement sert non seulement à réduire la traînée, mais il a également un impact sur l'effet "outwash" lié aux pneus avant.

Arrière de la Mercedes W14 à Suzuka.

Mercedes a apporté une petite modification à son aileron arrière avec l'ajout d'une aube profilée sur la face extérieure de sa plaque d'extrémité. Dans le document technique officiel, l'équipe a indiqué : "Cette aube génère un petit vortex qui, à son tour, génère une petite quantité d'appui local et de traînée."

Demi-train avant de l'Aston Martin AMR23 à Suzuka.

Aston Martin a introduit des écopes de freins avant plus petites, mieux adaptées aux exigences de refroidissement du circuit de Suzuka, tandis que Williams utilise un plancher modifié.

La hauteur de la cloison la plus à l'intérieur du plancher a été réduite afin de la décharger, ce qui a un impact sur le champ d'écoulement du flux à l'avant et à l'arrière de la voiture.

Cloisons du plancher de la Williams FW45.