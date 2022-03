Ferrari craint que toutes les F1 se ressemblent dès 2023

Charger le lecteur audio

Alors que les écuries préparent désormais le premier Grand Prix de la saison 2022 après avoir disputé les premiers essais hivernaux de la nouvelle ère réglementaire, les observateurs ont pu constater que, en dépit de règles particulièrement contraignantes, des différences notables entre les voitures ont été notées.

Mais des évolutions rapides sont également attendues au fil de la compréhension par les écuries des concepts qui apportent le plus de performance. Pour Laurent Mekies, le directeur sportif de Ferrari, qui a impressionné par son design de pontons creusés, la crainte est que la convergence vers certaines solutions sera telle que les monoplaces se ressembleront grandement dès l'an prochain.

Selon lui, la diminution de la marge de manœuvre des ingénieurs y sera pour beaucoup. "Je pense que la question que nous devons tous nous poser est la suivante : une fois que six mois se seront écoulés, et plus encore, une fois qu'un an se sera écoulé, donc une fois que vous aurez refait votre voiture pour 2023, est-ce que nous nous retrouverons tous avec exactement la même ? Je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas encore suffisant. Je vous dis simplement : regardons bien, y compris les médias, et voyons, début 2023, s'il y a encore suffisamment de différenciations et de place pour que les équipes fassent la différence."

En dépit de cette inquiétude, la FIA s'était toujours voulu optimiste sur le sujet et s'attendait à des variations importantes. S'exprimant fin 2021, Nikolas Tombazis, qui évoquait cette problématique en tant que responsable des questions liées aux monoplaces pour la fédération, assurait que les F1 ne seraient pas identiques.

"C'est difficile à dire, car cela dépend de l'expertise de votre œil et de votre point de référence. Je soulignerais qu'avec les voitures de la génération [d'avant 2022], lorsqu'en fait la discussion [sur les nouvelles règles] a eu lieu en 2019, elles ont toutes été rendues blanches [virtuellement] et montrées aux membres des équipes, tels que les directeurs d'équipes, etc."

"Tous n'étaient pas en mesure d'identifier correctement toutes les voitures et de dire quelles voitures appartenaient à qui. Donc même les voitures [2021] se ressemblent beaucoup, et il est difficile de dire à quel moment elles commencent à être différentes. Je pense que vous serez en mesure de reconnaître les différentes voitures si vous êtes suffisamment expert en Formule 1."