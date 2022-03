Ferrari : "La hiérarchie sera mieux visible à Bahreïn"

Charger le lecteur audio

Avec l'entrée de la Formule 1 dans sa nouvelle ère, la première semaine d'essais hivernaux à Barcelone, en février, a avant tout permis aux écuries de comprendre leur monoplace et de récolter des données. Le but n'était alors pas d'atteindre le potentiel maximal de la voiture. De plus, la semaine avait été marquée par l'apparition de marsouinage, qui empêchait les écuries d'atteindre leur vitesse de pointe et de trouver les réglages parfaits.

Mais ce jeudi, les dix écuries vont se lancer dans trois nouvelles journées de tests sur le circuit de Sakhir, qui accueillera la manche d'ouverture de la saison 2022 la semaine prochaine. Il s'agira donc de leur dernière opportunité pour savoir comment se comportent les monoplaces lorsqu'elles tournent à plein régime.

À Barcelone, les écuries ont donné l'impression d'être sur des programmes conservateurs, avec des réservoirs d'essence pleins et une focalisation sur les réglages. Mais selon Mattia Binotto, directeur de Ferrari, cette approche ne sera pas la bonne pour Bahreïn. "Je pense qu'à Barcelone, lors de la première session, l'idée était de récolter des données et d'établir des liens avec la voiture", explique l'Italien.

"Mais maintenant, nous allons à Bahreïn, et nous serons très proches de la première course de la saison", poursuit l'ancien ingénieur. "Je crois que nous allons tous réaliser des simulations de course et de qualification. Nous voudrons obtenir la performance maximale de la voiture. Je pense donc que la hiérarchie sera mieux visible à Bahreïn."

Les équipes seront d'autant plus concentrées sur le rythme de course, car certaines devraient apporter des évolutions préparées pour le premier Grand Prix de la saison. Beaucoup de rumeurs tournent autour des trouvailles de Mercedes, qui pourrait apporter des améliorations extrêmes sur sa W13.

D'autres écuries n'ont pas laissé le moindre indice quant à leur rythme. Alpine, qui est très attendue cette saison, a toujours tourné avec les réservoirs pleins et le DRS fermé, faisant perdre sept dixièmes par tour à l'écurie française. Le directeur sportif Alan Permane a d'ailleurs avancé que l'écurie se sentait plus confiante que les temps de Barcelone ne laissaient suggérer.

"Mon premier sentiment est que nous somme un peu plus proches de la tête par rapport à la fin de la saison dernière", explique-t-il. "Mais bien évidemment, je connais notre charge de carburant, mais pas celle de nos concurrents. Si les autres sont sur le même programme que nous, alors peut-être que nous ne sommes pas si bons, mais j'en doute. Je doute que certains temps réalisés par des écuries du milieu de peloton le soient avec la même charge de carburant que nous. Cela me rassure."