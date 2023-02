Les intrigantes nouveautés de la Ferrari SF-23

Charger le lecteur audio

La nouvelle Formule 1 de Ferrari, la SF-23, est clairement une version hautement optimisée du bolide de l'année dernière. Mais si elle reste fidèle à la philosophie de base de la F1-75, la Scuderia a mis l'accent sur certains domaines de développement fascinants.

En commençant par les pontons, qui ont été au centre de toutes les présentations de voitures jusqu'à présent cette saison, avec la majeure partie du peloton gravitant autour d'une variation du design de Red Bull qui s'est avéré fructueux la saison dernière. Ferrari a, comme on pouvait s'y attendre, conservé son propre concept, bien que la solution de la "baignoire" ait été profondément remaniée pour offrir plus de performance.

Lire aussi : Ferrari présente sa nouvelle F1 pour 2023

Dans le cadre de ces changements, les ouïes, qui constituaient auparavant un ensemble continu de sorties le long de la surface du ponton et du capot moteur, ont été divisées en deux sections distinctes, les plus à l'arrière étant intégrées à leur propre panneau interchangeable. L'équipe disposera ainsi d'un moyen de modifier la configuration du refroidissement de la voiture sans avoir à transporter plusieurs grandes pièces de carrosserie à travers le monde.

L'ajout le plus intéressant dans cette région est sans doute le conduit latéral qui est positionné le long de la "jambe" arrière du halo et qui augmente la largeur du châssis en débordant à côté du cockpit (flèche bleue dans l'image principale ci-dessous).

La nouvelle conduite latérale sur la Ferrari SF-23.

On ne sait pas s'il s'agit simplement d'une sortie de refroidissement supplémentaire ou si elle a plutôt une fonction aérodynamique, alimentée par une entrée astucieusement dissimulée sous l'entrée principale du ponton.

Si tel est le cas, cette dernière se trouve dans la zone de la découpe sous le ponton, où se trouve également un déflecteur vertical à côté du châssis (flèche bleue dans le médaillon ci-dessus). Cela crée une entrée qui est soit connectée au conduit latéral susmentionné, de la même manière que le "S-duct" était utilisé pour faciliter la circulation du flux d'air autour du nez, soit un simple moyen d'améliorer les capacités globales de refroidissement du ponton.

L'entrée du ponton de la Ferrari SF-23.

La forme de l'entrée principale du ponton a également été revue, et des mesures supplémentaires ont été prises pour augmenter la profondeur de la découpe, avec l'exposition de l'extrémité de la structure d'impact latérale et l'utilisation d'un renflement sur la carrosserie pour la recouvrir (ci-dessus).

La mini-découpe qui entoure le bas du flanc du ponton semble également avoir été prononcée, permettant un meilleur passage du flux d'air vers l'arrière du ponton, où une sortie de refroidissement basse peut être trouvée sur le chemin de la bouteille de coca.

La section centrale de la voiture est parsemée de nouvelles ailettes, dont certaines s'inspirent de ce que les autres équipes ont employé la saison dernière. Mais il y a aussi plusieurs nouveautés, Ferrari ayant clairement cherché toutes les opportunités offertes par le règlement pour ajouter des dispositifs de conditionnement du flux.

La structure principale du rétroviseur est similaire à celle de sa devancière mais, dans le processus d'élargissement des rétroviseurs pour répondre aux exigences de la nouvelle réglementation, l'équipe s'est également inspirée de Mercedes et d'AlphaTauri, avec un trio d'ailettes jaillissant de la zone extérieure du ponton.

Les ailettes incurvées que l'on pouvait trouver au sommet du halo ont été conservées, mais elles ont aussi été rejointes par une ailette en forme de boomerang pour faciliter le passage du flux d'air au-dessus et autour de la structure de sécurité.

Ensuite, au-dessus des ailettes triangulaires situées au niveau des jambes arrière du halo, nous trouvons une paire de généreuses ailettes en cascade. Elles sont similaires aux cascades que nous avions l'habitude de trouver sur l'aileron avant pour aider à contrôler le fameux vortex Y250.

Au-dessus de ces ailettes, mais en dessous des cornes qui ornent les Ferrari depuis un certain temps, nous trouvons un autre élément de chaque côté de la boîte à air. Cela aidera sans aucun doute à lier le flux d'air avec les cascades et les cornes.

Nez de la Ferrari SF-23.

À l'avant de la voiture, les changements sont également nombreux, puisque la Scuderia a abandonné la solution du nez plus long et effilé qu'elle utilisait l'année dernière et a opté pour une version plus arrondie qui s'appuie sur le deuxième élément du plan. Ce changement expose le premier élément à un flux d'air plus important et place les autres éléments à proximité sous un régime de flux légèrement différent.

Maintenant, nous ne pouvons pas aller plus loin sans parler de ce qui saute aux yeux : Ferrari semble utiliser un ensemble de séparateurs conditionnant le flux d'air et qui ressemblent étrangement à ceux que Mercedes a dû renoncer à utiliser après les avoir dévoilés au Grand Prix des États-Unis la saison dernière.

Si nous regardons la section pertinente du règlement concernant les éléments auxiliaires de l'aileron avant, il y a eu de nombreux changements pour 2023, le plus important d'entre eux étant le retrait par rapport à 2022 de la mention selon laquelle les séparateurs doivent servir "des motifs principalement mécaniques, structurels ou de mesure".

La suppression par la FIA de cette phrase, et surtout du terme "principalement", est cruciale, car bien qu'il y ait un autre amendement plus loin (ci-dessous, sections en gras ajoutées au règlement), il n'impose pas la même intention qu'à l'origine. Cela permettra à toutes les équipes de créer des attaches qui ont également une fonction aérodynamique : "Jusqu'à huit attaches de séparation, par côté de la voiture, qui fournissent une connexion structurelle entre des éléments consécutifs de [l'aileron avant]."