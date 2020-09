Ferrari a trop de jeunes prêts pour la F1... mais ne s'en plaint pas !

Les membres de la Ferrari Driver Academy sont déjà trois à avoir ou être éligibles à la Super Licence – Mick Schumacher, Robert Shwartzman et Marcus Armstrong – et Callum Ilott devrait les rejoindre sous peu. Armstrong n'est pas vraiment candidat à un baquet dans l'élite pour l'an prochain, sa première campagne dans l'antichambre de la Formule 1 se passant relativement mal : après deux podiums lors des quatre premières courses, le pilote ART Grand Prix n'a marqué que quatre points sur les 16 suivantes.

En revanche, les redoublants Schumacher et Ilott sont en tête du championnat de Formule 2 avec 191 et 169 points au compteur respectivement, et le rookie Shwartzman n'est pas loin derrière, cinquième avec 140 unités malgré un zéro pointé sur les quatre dernières épreuves en date. Tous trois ont de légitimes ambitions de F1 pour 2021, et Ferrari a désormais des décisions compliquées à prendre. Un baquet Alfa Romeo est réservé aux protégés de la Scuderia, actuellement occupé par Antonio Giovinazzi, tandis que les volants Haas sont actuellement disponibles – et très convoités.

"Ce n'est pas un casse-tête, c'est un bon problème à avoir", relativisait Laurent Mekies, directeur sportif Ferrari et directeur de la Ferrari Driver Academy, juste avant les courses de Sotchi. "C'est le genre de problème que l'on veut avoir."

"Les pilotes font du très bon travail. Mick et Callum progressent de manière significative par rapport à l'an dernier, et ils mènent confortablement le championnat. Robert, pour sa première année, est d'emblée plus ou moins au niveau de ces gars. Nous sommes donc très contents des performances de ces trois-là. C'est certainement un peu plus difficile pour Marcus et pour Giuliano [Alesi, 17e avec huit points pour sa deuxième saison en F2, ndlr]. Mais en ce qui concerne les trois premiers, nous sommes très contents."

"Cela n'est pas un casse-tête, cela nous donne beaucoup de stabilité et d'options pour l'avenir. C'est exactement pour ça que nous avons la FDA. Nous sommes donc évidemment conscients que promouvoir trois pilotes qui atteignent la position nécessaire presque en même temps n'est pas toujours possible. Mais je pense que nous avons les outils nécessaires pour leur donner l'opportunité d'exprimer leur potentiel du mieux possible, que ce soit aujourd'hui en F2, peut-être en essais demain ou un peu plus l'an prochain, ou l'année après ça. C'est notre objectif, construire le programme de manière à leur permettre de s'exprimer au mieux."

"Nous ne les confrontons pas les uns aux autres, nous voulons nous assurer qu'ils poursuivent leur développement, car en fin de compte, et nous l'avons vu avec Charles et de nombreux autres pilotes exceptionnels, il est question de développement. Et ce développement ne s'arrête certainement pas quand on est aux portes de la F1. Ce n'est que le deuxième chapitre. Nous devons donc nous assurer de les soutenir dans ce développement, et c'est avec ça à l'esprit que nous concevons nos programmes et que nous prévoyons les prochaines semaines pour eux, pour nous assurer de les mettre dans la bonne atmosphère afin qu'ils s'expriment."

Mekies a par ailleurs indiqué que ces trois jeunes loups pourraient être évalués lors des essais réservés aux jeunes pilotes à Abu Dhabi, mais ceux-ci n'auront lieu qu'au mois de décembre. Ainsi, l'on a appris depuis lors que Schumacher, Ilott et Shwartzman allaient tous trois avoir droit à une séance d'Essais Libres 1, les deux premiers dès le mois d'octobre au Nürburgring, le troisième à Abu Dhabi. Ils vont s'y préparer en faisant leurs gammes à Fiorano au volant de la Ferrari SF71H de 2018.

