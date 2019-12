Ferrari défend son choix d'avoir laissé Vettel gagner à Singapour

Lors de l'épreuve de Singapour, Sebastian Vettel était troisième derrière le leader Charles Leclerc et Lewis Hamilton. L'Allemand a cependant été le premier à être appelé à son stand, bénéficiant alors d'un undercut décisif sur Hamilton et son équipier, ce dernier s'étant arrêté un tour plus tard et n'ayant pu que constater avec amertume que la Ferrari #5 était désormais en tête et aller y rester jusqu'au terme de l'épreuve. La Scuderia a en effet fait le choix de ne pas demander au quadruple Champion du monde de rendre la place.

Binotto a expliqué que Vettel était un "pilote clé", "au centre de notre projet" et que mettre fin à sa longue disette de victoires tout en démontrant que l'écurie souhaitait privilégier le travail d'équipe allait l'aider. "Il a été mal à l'aise avec la voiture au début de la saison, clairement au niveau de l'instabilité au freinage", a ajouté le technicien italo-suisse. "Je pense que le défi [représenté par Leclerc] pour lui a été une bonne référence également, parce qu'avoir un équipier aussi rapide lui a donné des migraines."

"Pour s'améliorer, il est toujours très analytique. Il aborde l'exercice sans être émotif, il regarde les données, pour comparer les secteurs, en regardant où il est plus lent ou plus rapide. Lors de la première partie de la saison, il a été mis sous beaucoup de pression. Je pense qu'il a très bien réagi lors la seconde moitié. La victoire à Singapour a été clé pour lui, pas seulement pour la victoire en elle-même, mais pour la confiance dans l'équipe. Il savait qu'il pouvait compter sur l'équipe pour aider, si nécessaire. Mais je pense que c'était une bonne chose, c'était le bon choix et le moment pour le laisser gagner."

En seconde partie de saison, globalement, l'amélioration de la Ferrari a certes offert à Leclerc ses premiers succès ainsi que quatre pole positions consécutives entre la Belgique et la Russie mais Vettel a également profité d'une SF90 dont les caractéristiques de virage l'ont aidé à mieux se qualifier, avec en point d'orgue une pole à Suzuka. "Quand il a eu plus confiance en la voiture, je pense qu'il a été très rapide. Et si vous regardez son rythme de course, il est très similaire à celui de Charles, qui a plutôt été plus rapide en qualifs. Donc je dirais bravo à lui pour la seconde partie de la saison, bien joué pour la manière dont il a réagi après une première moitié pas facile."