La Ferrari ne va plus à Leclerc : "Trop de sous-virage à mon goût"

Tandis que Carlos Sainz s'illustrait avec la pole position et une victoire pleine de maîtrise au Grand Prix de Singapour, Charles Leclerc a vu le podium lui échapper sur la piste de Marina Bay. Le Monégasque n'était pourtant pas distancé en performance pure, relégué à 0"079 en qualifications avant de perdre plusieurs places dans les stands lors de la neutralisation par la voiture de sécurité.

Cependant, Leclerc semble souffrir des dernières modifications apportées à la SF-23. "C'est super que Carlos soit dans une telle forme car cela me pousse aussi à comprendre un peu mieux mon style de pilotage et à essayer de l'adapter à cette voiture", analyse le pilote Ferrari. "Actuellement, je ne suis pas complètement à l'aise avec la voiture – un peu trop de sous-virage à mon goût, et j'ai du mal à contourner ça. En raison de l'imprévisibilité de la voiture, je ne peux pas avoir le survirage que je veux."

"Il y a un peu de travail à faire, mais c'est super de voir qu'au moins la compétitivité semble être au rendez-vous. Maintenant, c'est à moi d'essayer de rattraper mon retard."

Leclerc précise : "On a cette voiture très imprévisible, et à cause de cette imprévisibilité, il faut qu'on joue la sécurité au niveau de l'équilibre. On ne peut pas rouler avec beaucoup de train avant, car dès qu'il y a un travers, la voiture perd beaucoup d'adhérence et c'est juste très difficile à gérer. Ce n'est pas que c'est une voiture sous-vireuse, c'est juste qu'il faut la rendre sous-vireuse pour la rendre prévisible, et c'est délicat."

Charles Leclerc est resté dans l'ombre de Carlos Sainz à Singapour

Le gain de performance de Ferrari est en tout cas particulièrement encourageant, avec ce succès faisant suite à la pole position et à la bataille des bolides rouges pour le podium sur leurs terres de Monza, déjà à l'avantage de Sainz. Auparavant, l'Ibère n'avait pas fini dans le top 3 depuis le Grand Prix de São Paulo 2022.

"J'espère vraiment qu'il sera possible de réitérer ça à Suzuka, et je suis impatient de le voir", commente Leclerc. "Si on le fait, alors ce sera vraiment bon signe pour l'avenir. On a fait beaucoup de tests à Zandvoort. À Monza, on voulait reconfirmer ces tests et la compréhension que l'on avait de la voiture. À partir de là, on a tout appliqué et ça semblait représenter un grand pas en avant."

"Cela dit, Singapour est historiquement une très bonne piste pour nous, alors nous devons attendre une course de plus pour voir si nous notre grand pas en avant se confirme ou si c'était l'exception."

Propos recueillis par Matt Kew