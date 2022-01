Ferrari pourrait changer la couleur de sa F1 après sa présentation

Ferrari lancera sa saison via la présentation de sa nouvelle F1 lors d'un événement en ligne organisé depuis Maranello le 17 février prochain. Cette date tombe un peu plus d'une semaine avant le début des essais hivernaux, dont la première session est programmée du 23 au 25 février à Barcelone.

La monoplace, dont le nom officiel n'a pas encore été révélé, devrait être innovante à la fois côté châssis mais également côté moteur, où une évolution importante est attendue après un retour en forme l'an passé. Cela lui a permis d'accrocher la troisième position chez les constructeurs, sans victoire toutefois.

Lire aussi : Présentations F1 2022 : les dates à retenir

Ferrari devrait ensuite effectuer un shakedown de sa F1 à la veille des premiers tours de roues collectifs, le 22 février, sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Selon les informations recueillies par Motorsport.com Italie, il semble que l'écurie dirigée par Mattia Binotto pourrait ne pas utiliser sa livrée définitive avant la seconde session d'essais hivernaux, qui se tiendra du 10 au 12 mars à Bahreïn. Il pourrait s'agir de la seule semaine de tests télévisée par la Formule 1, même si le programme dans ce domaine doit encore être finalisé par la discipline.

Des rumeurs laissent en effet entendre que ni caméras, ni public ne seraient autorisés du côté de la Catalogne fin février, ce qui pourrait pousser un certain nombre d'écuries à continuer d'entretenir le mystère sur certains aspects de leur voiture jusqu'au roulage de Sakhir, en particulier du côté des livrées. Le but serait évidemment de renforcer plus encore l'intérêt pour ces trois ultimes journées avant le début de la saison quelques jours plus tard.

Ainsi, Ferrari pourrait choisir de dévoiler lors de sa présentation du 17 février et lors des essais de Barcelone une F1 à la robe rouge vif, très similaire à celle de la SF21 de 2021. Puis, à Bahreïn, elle pourrait ajuster sa livrée en passant à un rouge plus sombre, possiblement dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire de l'entreprise.

Le choix de couleur fait par Ferrari pour fêter son 1000e GP en F1, au Mugello en 2020, s'est avéré très populaire et pourrait être une source d'inspiration pour 2022.

Avec Franco Nugnes

Possible livrée 2022 de Ferrari à Bahreïn