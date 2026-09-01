Ferrari dévoile sa livrée spéciale de Monza en hommage à Schumacher

Au terme d'un teasing qui a duré plusieurs jours sur ses réseaux sociaux, avec en guest star la F310 de 1996, Ferrari a levé le voile sur la livrée spéciale qui sera arborée en fin de semaine à l'occasion du Grand Prix d'Italie.

À domicile et devant les Tifosi, la Scuderia entend mettre à l'honneur l'héritage de Michael Schumacher, 30 ans après sa première victoire au volant d'une Ferrari, en 1996, et 20 ans après sa dernière victoire en Formule 1, en 2006.

La semaine dernière, l'écurie de Maranello avait présenté les combinaisons que porteront Lewis Hamilton et Charles Leclerc à Monza, avec des références évidentes au septuple champion du monde allemand.

La Ferrari SF-26 de Lewis Hamilton et Charles Leclerc arborera une livrée encore plus rouge pour l'occasion, avec la disparition de la partie blanche habituellement présente sur le capot moteur. Les numéros des deux pilotes adopteront également une police rétro. Entre ceux-ci et le logo du sponsor-titre HP, la Scuderia a apposé la signature de Schumacher sur le capot moteur.

Les jantes se distingueront quant à elles par une touche dorée sur leur pourtour. Les emblématiques étoiles blanches de Schumacher, habituellement présentes sur le casque de l'Allemand, ont également été intégrées au nez de la monoplace. Elles sont au nombre de sept, ce qui peut faire référence aux sept championnats du monde de l'Allemand même s'il faut noter qu'elles préexistaient sur son heaume bien avant qu'il ne remporte tous ses titres.

La livrée spéciale de la SF-26 pour le Grand Prix d'Italie. Photo de: Ferrari

Michael Schumacher a remporté cinq de ses sept titres mondiaux (2000, 2001, 2002, 2003 et 2004) avec Ferrari, où il a passé 11 saisons, de 1996 à 2006. Au cours de cette période, faite de 180 départs en Grand Prix, il a signé 72 victoires, 58 pole positions et 116 podiums en rouge.

Barrichello et Vettel au volant de la F2002

Cette livrée spéciale marquera les 30 ans de la première saison de Schumacher en rouge, en 1996, et s'inspire de la F310 qu'il avait alors pilotée. La monoplace de 1996 sera exposée tout au long du week-end à Monza, aux côtés de la dernière Ferrari de Michael Schumacher, la 248 F1 de 2006, ainsi que de la F2002, qui s'est imposée comme la monoplace la plus dominante de la carrière de l'Allemand et de l'histoire de Ferrari.

L'ancien équipier de Schumacher, Rubens Barrichello, et son ami proche ainsi qu'ancien pilote Ferrari, Sebastian Vettel, prendront le volant de la F2002 samedi et dimanche pour effectuer un tour d'honneur à Monza en hommage à l'héritage laissé par Schumacher.

"Le passage de Michael chez Ferrari représentait bien plus que les victoires et les titres : sa quête permanente de perfection, son souci du détail, sa discipline et sa capacité à être un véritable équipier ont contribué à créer une culture devenue l'une des caractéristiques emblématiques de la Scuderia", a déclaré l'équipe.

"Trente ans plus tard, cette culture fait toujours partie de la manière dont Ferrari aborde la compétition. Monza est donc l'endroit idéal pour célébrer cet héritage, non seulement en revenant sur ce qui a été accompli, mais aussi en mettant en lumière des valeurs qui font encore partie de Ferrari aujourd'hui."

Ferrari se présentera dans le "Temple de la vitesse" avec des ambitions revues à la hausse, sans toutefois pouvoir revendiquer le statut de favori. Le moteur Mercedes s'annonce redoutable sur les longues lignes droites lombardes, mais Kimi Antonelli s'élancera en fond de grille en raison d'un changement de bloc.

La Scuderia, elle, fera débuter la nouvelle spécification évoluée de son moteur Ferrari 067/7. Dans sa version ADUO2 et bénéficiant d'un carburant Shell lui aussi évolué, l'unité de puissance italienne pourrait tirer parti d'une quinzaine de chevaux supplémentaires.