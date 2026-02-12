Ferrari et McLaren maintiennent le cap, Red Bull et Mercedes se relancent
Charles Leclerc a maintenu sa première place au classement de la seconde journée des essais hivernaux 2026 de Bahreïn, devant la McLaren de Lando Norris. Après les soucis de la matinée, Red Bull et Mercedes ont enfin pu rouler. Alpine a causé un drapeau rouge.
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Après les difficultés de la matinée, Red Bull et Mercedes ont pu retrouver la piste à Bahreïn durant l'après-midi, même si le roulage est resté plus limité au sein de l'écurie allemande.
Avec respectivement trois et un tour parcourus dans la matinée, Mercedes et Red Bull ont connu une première partie de journée peu studieuse, victimes qu'elles ont été de problèmes techniques.
Les choses se sont arrangées après la pause, même si à ce petit jeu, Isack Hadjar a été plus vite en action et particulièrement assidu pour rattraper le temps perdu, avec 87 boucles parcourues en quatre heures contre 54 pour George Russell.
Dans le même temps, Ferrari et McLaren ont poursuivi leur belle journée. Si Charles Leclerc et Lando Norris n'ont pas bougé de leur position en haut de la feuille des temps, sans améliorer leurs chronos du début de journée, ils ont accumulé les tours en dépassant chacun la barre des 135 boucles du tracé de Sakhir.
Notons à nouveau la belle journée individuelle d'Oliver Bearman, auteur de 130 tours au volant de la Haas. Côté écuries, personne n'aura donc fait mieux que McLaren et les 149 tours du champion du monde en titre.
Renault débranche la prise... et l'Alpine s'arrête
Pierre Gasly au volant de l'Alpine A526 ce jeudi à Bahreïn.
Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Pierre Gasly a été à l'origine du troisième drapeau rouge de la journée - le deuxième lié à un concurrent - quand il a dû immobiliser son Alpine en piste aux alentours de 16h. Comme un symbole, cet incident de l'A526 à moteur Mercedes est intervenu au moment où nous venions d'annoncer le futur retrait de Dacia du rallye-raid et où l'arrêt prochain du programme WEC d'Alpine était officialisée, soit la fin de deux autres programmes majeurs de Renault en sport automobile.
Aston Martin a connu sa meilleure journée depuis le début des essais, avec 98 tours au compteur pour Fernando Alonso.
Le drapeau rouge est sorti à trois autres reprises - portant le total à cinq sur la journée - durant l'après-midi : la première fois pour dégager un débris sur la ligne droite et les deux autres pour de nouveaux tests FIA en toute fin de journée.
Les essais reprendront ce vendredi, avec la troisième et dernière journée de roulage de cette première session à Sakhir, toujours de 8h à 17h et toujours à suivre en live avec Motorsport.com.
Essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1 - Jour 2
|P
|PILOTe
|ÉQUIPe
|Tours
|Chrono
|écart
|Pneus
|1
|Leclerc
|Ferrari
|139
|1'34"273
|C3
|2
|Norris
|McLaren
|149
|1'34"784
|+0"511
|C2
|3
|
Bearman
|Haas
|130
|1'35"394
|+1"121
|C3
|4
|
Russell
|Mercedes
|54
|1'35"466
|+1"193
|C3
|5
|
Hajdar
|Red Bull
|87
|1'35"561
|+2"288
|C3
|6
|
Bortoleto
|Audi
|67
|1'36"670
|+2"397
|C3
|7
|
Gasly
|Alpine
|97
|1'36"723
|+2"450
|C3
|8
|Bottas
|Cadillac
|67
|1'36"824
|+2"551
|C3
|9
|Albon
|Williams
|62
|1'37"229
|+2"956
|C3
|10
|Hülkenberg
|Audi
|47
|1'37"266
|+2"993
|C3
|11
|Lindblad
|Racing Bulls
|83
|1'37"470
|+3"197
|C3
|12
|Sainz
|Williams
|69
|1'37"592
|+3"319
|C3
|13
|Lawson
|Racing Bulls
|50
|1'38"017
|+3"744
|C3
|14
|Alonso
|Aston Martin
|98
|1'38"248
|+3"975
|C3
|15
|Pérez
|Cadillac
|42
|1'38"653
|+4"380
|C3
|16
|Antonelli
|Mercedes
|3
|C3
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
Alpine cause un deuxième drapeau rouge en 2 jours, après une nouvelle "alerte"
La Honda n'a plus qu'une grosse faiblesse selon Mir et Marini
Mercedes cale : les stats du Jour 2 aux essais F1 de Bahreïn 2026
Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires