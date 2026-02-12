Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Alpine cause un deuxième drapeau rouge en 2 jours, après une nouvelle "alerte"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Alpine cause un deuxième drapeau rouge en 2 jours, après une nouvelle "alerte"

La Honda n'a plus qu'une grosse faiblesse selon Mir et Marini

MotoGP
MotoGP
La Honda n'a plus qu'une grosse faiblesse selon Mir et Marini

Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du deuxième jour en direct

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Essais hivernaux de Bahreïn 1 : les infos du deuxième jour en direct

Mercedes cale : les stats du Jour 2 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Mercedes cale : les stats du Jour 2 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"

Ferrari et McLaren maintiennent le cap, Red Bull et Mercedes se relancent

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Ferrari et McLaren maintiennent le cap, Red Bull et Mercedes se relancent

Renault ne va pas fermer le site de Viry-Châtillon

Formule 1
Formule 1
Renault ne va pas fermer le site de Viry-Châtillon

Aston Martin est à "4 secondes et demie" des meilleurs, selon Stroll

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Aston Martin est à "4 secondes et demie" des meilleurs, selon Stroll
Résumé d'essais
Formule 1 Essais hivernaux à Bahreïn I

Ferrari et McLaren maintiennent le cap, Red Bull et Mercedes se relancent

Charles Leclerc a maintenu sa première place au classement de la seconde journée des essais hivernaux 2026 de Bahreïn, devant la McLaren de Lando Norris. Après les soucis de la matinée, Red Bull et Mercedes ont enfin pu rouler. Alpine a causé un drapeau rouge.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Charles Leclerc, Ferrari

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Alexander Albon, Williams

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Charles Leclerc, Ferrari

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Nico Hulkenberg, Écurie Audi F1

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Le nez de la voiture d'Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Adrian Newey, directeur de l'écurie Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Charles Leclerc, Ferrari

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Sergio Perez, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Nico Hulkenberg, Écurie Audi F1

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Liam Lawson, Racing Bulls

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Charles Leclerc, Ferrari

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Alexander Albon, Williams

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Keanu Reeves

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Pierre Gasly, Alpine

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Charles Leclerc, Ferrari

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Sergio Perez, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Liam Lawson, Racing Bulls

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Marc Hynes, directeur de course de l'écurie Cadillac F1, Graeme Lowdon, directeur de l'écurie Cadillac F1

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Pierre Gasly, Alpine

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Nico Hulkenberg, Écurie Audi F1

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Frédéric Vasseur, Ferrari

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Charles Leclerc, Ferrari

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Pierre Gasly, Alpine

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Sergio Perez, Cadillac Racing

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Nico Hulkenberg, Écurie Audi F1

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Lando Norris, McLaren

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Pierre Gasly, Alpine

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
Gabriel Bortoleto, Équipe Audi F1

Essais F1 2026 - Jeudi à Bahreïn
48

Après les difficultés de la matinée, Red Bull et Mercedes ont pu retrouver la piste à Bahreïn durant l'après-midi, même si le roulage est resté plus limité au sein de l'écurie allemande.

Notre résumé de la matinée :

Avec respectivement trois et un tour parcourus dans la matinée, Mercedes et Red Bull ont connu une première partie de journée peu studieuse, victimes qu'elles ont été de problèmes techniques.

Les choses se sont arrangées après la pause, même si à ce petit jeu, Isack Hadjar a été plus vite en action et particulièrement assidu pour rattraper le temps perdu, avec 87 boucles parcourues en quatre heures contre 54 pour George Russell.

Dans le même temps, Ferrari et McLaren ont poursuivi leur belle journée. Si Charles Leclerc et Lando Norris n'ont pas bougé de leur position en haut de la feuille des temps, sans améliorer leurs chronos du début de journée, ils ont accumulé les tours en dépassant chacun la barre des 135 boucles du tracé de Sakhir.

Notons à nouveau la belle journée individuelle d'Oliver Bearman, auteur de 130 tours au volant de la Haas. Côté écuries, personne n'aura donc fait mieux que McLaren et les 149 tours du champion du monde en titre.

Renault débranche la prise... et l'Alpine s'arrête

Pierre Gasly au volant de l'Alpine A526 ce jeudi à Bahreïn.

Pierre Gasly au volant de l'Alpine A526 ce jeudi à Bahreïn.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly a été à l'origine du troisième drapeau rouge de la journée - le deuxième lié à un concurrent - quand il a dû immobiliser son Alpine en piste aux alentours de 16h. Comme un symbole, cet incident de l'A526 à moteur Mercedes est intervenu au moment où nous venions d'annoncer le futur retrait de Dacia du rallye-raid et où l'arrêt prochain du programme WEC d'Alpine était officialisée, soit la fin de deux autres programmes majeurs de Renault en sport automobile.

Aston Martin a connu sa meilleure journée depuis le début des essais, avec 98 tours au compteur pour Fernando Alonso.

Le drapeau rouge est sorti à trois autres reprises - portant le total à cinq sur la journée - durant l'après-midi : la première fois pour dégager un débris sur la ligne droite et les deux autres pour de nouveaux tests FIA en toute fin de journée.

Les essais reprendront ce vendredi, avec la troisième et dernière journée de roulage de cette première session à Sakhir, toujours de 8h à 17h et toujours à suivre en live avec Motorsport.com.

Lire aussi :

Essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1 - Jour 2

P PILOTe ÉQUIPe Tours Chrono écart Pneus
1 Leclerc Ferrari 139 1'34"273   C3
2 Norris McLaren 149 1'34"784 +0"511 C2
3

Bearman

 Haas 130 1'35"394 +1"121 C3
4

Russell

 Mercedes 54 1'35"466 +1"193 C3
5

Hajdar

 Red Bull 87 1'35"561 +2"288 C3
6

Bortoleto

 Audi 67 1'36"670 +2"397 C3
7

Gasly

 Alpine 97 1'36"723 +2"450 C3
8 Bottas Cadillac 67 1'36"824 +2"551 C3
9 Albon Williams 62 1'37"229 +2"956 C3
10 Hülkenberg Audi 47 1'37"266 +2"993 C3
11 Lindblad Racing Bulls 83 1'37"470 +3"197 C3
12 Sainz Williams 69 1'37"592 +3"319 C3
13 Lawson Racing Bulls 50 1'38"017 +3"744 C3
14 Alonso Aston Martin 98 1'38"248 +3"975 C3
15 Pérez Cadillac 42 1'38"653 +4"380 C3
16 Antonelli Mercedes 3     C3

 

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Renault ne va pas fermer le site de Viry-Châtillon
Article suivant Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"

Meilleurs commentaires

Plus de
Fabien Gaillard

Alpine cause un deuxième drapeau rouge en 2 jours, après une nouvelle "alerte"

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Alpine cause un deuxième drapeau rouge en 2 jours, après une nouvelle "alerte"

Mercedes cale : les stats du Jour 2 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Mercedes cale : les stats du Jour 2 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Aston Martin est à "4 secondes et demie" des meilleurs, selon Stroll

Formule 1
Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Aston Martin est à "4 secondes et demie" des meilleurs, selon Stroll

Dernières actus

Alpine cause un deuxième drapeau rouge en 2 jours, après une nouvelle "alerte"

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Alpine cause un deuxième drapeau rouge en 2 jours, après une nouvelle "alerte"

La Honda n'a plus qu'une grosse faiblesse selon Mir et Marini

MotoGP
MGP MotoGP
La Honda n'a plus qu'une grosse faiblesse selon Mir et Marini

Mercedes cale : les stats du Jour 2 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Mercedes cale : les stats du Jour 2 aux essais F1 de Bahreïn 2026

Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"

Formule 1
F1 Formule 1
Essais hivernaux à Bahreïn I
Verstappen flingue les F1 2026 : "De la Formule E sous stéroïdes !"