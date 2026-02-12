Ferrari et McLaren maintiennent le cap, Red Bull et Mercedes se relancent

Après les difficultés de la matinée, Red Bull et Mercedes ont pu retrouver la piste à Bahreïn durant l'après-midi, même si le roulage est resté plus limité au sein de l'écurie allemande.

Notre résumé de la matinée : Formule 1 Red Bull et Mercedes clouées au garage, ça roule pour Ferrari et McLaren

Avec respectivement trois et un tour parcourus dans la matinée, Mercedes et Red Bull ont connu une première partie de journée peu studieuse, victimes qu'elles ont été de problèmes techniques.

Les choses se sont arrangées après la pause, même si à ce petit jeu, Isack Hadjar a été plus vite en action et particulièrement assidu pour rattraper le temps perdu, avec 87 boucles parcourues en quatre heures contre 54 pour George Russell.

Dans le même temps, Ferrari et McLaren ont poursuivi leur belle journée. Si Charles Leclerc et Lando Norris n'ont pas bougé de leur position en haut de la feuille des temps, sans améliorer leurs chronos du début de journée, ils ont accumulé les tours en dépassant chacun la barre des 135 boucles du tracé de Sakhir.

Notons à nouveau la belle journée individuelle d'Oliver Bearman, auteur de 130 tours au volant de la Haas. Côté écuries, personne n'aura donc fait mieux que McLaren et les 149 tours du champion du monde en titre.

Renault débranche la prise... et l'Alpine s'arrête

Pierre Gasly au volant de l'Alpine A526 ce jeudi à Bahreïn. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pierre Gasly a été à l'origine du troisième drapeau rouge de la journée - le deuxième lié à un concurrent - quand il a dû immobiliser son Alpine en piste aux alentours de 16h. Comme un symbole, cet incident de l'A526 à moteur Mercedes est intervenu au moment où nous venions d'annoncer le futur retrait de Dacia du rallye-raid et où l'arrêt prochain du programme WEC d'Alpine était officialisée, soit la fin de deux autres programmes majeurs de Renault en sport automobile.

Aston Martin a connu sa meilleure journée depuis le début des essais, avec 98 tours au compteur pour Fernando Alonso.

Le drapeau rouge est sorti à trois autres reprises - portant le total à cinq sur la journée - durant l'après-midi : la première fois pour dégager un débris sur la ligne droite et les deux autres pour de nouveaux tests FIA en toute fin de journée.

Les essais reprendront ce vendredi, avec la troisième et dernière journée de roulage de cette première session à Sakhir, toujours de 8h à 17h et toujours à suivre en live avec Motorsport.com.

Essais hivernaux 2026 de Bahreïn 1 - Jour 2

P PILOTe ÉQUIPe Tours Chrono écart Pneus 1 Leclerc Ferrari 139 1'34"273 C3 2 Norris McLaren 149 1'34"784 +0"511 C2 3 Bearman Haas 130 1'35"394 +1"121 C3 4 Russell Mercedes 54 1'35"466 +1"193 C3 5 Hajdar Red Bull 87 1'35"561 +2"288 C3 6 Bortoleto Audi 67 1'36"670 +2"397 C3 7 Gasly Alpine 97 1'36"723 +2"450 C3 8 Bottas Cadillac 67 1'36"824 +2"551 C3 9 Albon Williams 62 1'37"229 +2"956 C3 10 Hülkenberg Audi 47 1'37"266 +2"993 C3 11 Lindblad Racing Bulls 83 1'37"470 +3"197 C3 12 Sainz Williams 69 1'37"592 +3"319 C3 13 Lawson Racing Bulls 50 1'38"017 +3"744 C3 14 Alonso Aston Martin 98 1'38"248 +3"975 C3 15 Pérez Cadillac 42 1'38"653 +4"380 C3 16 Antonelli Mercedes 3 C3