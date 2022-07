Ferrari a un nouveau plancher au GP de France

Charger le lecteur audio

Aperçue dans la voie des stands du circuit Paul Ricard jeudi, la Ferrari F1-75 de Charles Leclerc était équipée d'un nouveau design de plancher préparé pour être évalué ce vendredi lors des deux premières séances d'essais libres.

La monoplace de Carlos Sainz disposait toujours de l'ancienne spécification (en inséré ci-dessus), laissant augurer une vraisemblable comparaison de données en piste afin de quantifier le gain de performance réel et valider ce que laissent entrevoir les simulations en soufflerie et par informatique.

Lors des derniers Grands Prix, l'essentiel du développement chez Ferrari concernait les choix d'aileron, mais la Scuderia sait aussi que le plancher est un élément central permettant de gagner en performance cette année.

Si l'on compare l'ancien et le nouveau plancher, il est clair qu'il y a une séparation plus nette entre les sections intérieure et extérieure de l'entrée du tunnel, avec une transition beaucoup plus abrupte quand on se rapproche du sol (flèches rouges ci-dessus). Les modifications auront des implications sur le comportement du flux d'air au-dessus et en-dessous des surfaces du tunnel.

Il faut également noter que si l'on constate des changements extérieurs au plancher, il n'est pas exclu que Ferrari ait procédé à des modifications sous sa voiture afin d'extraire davantage de performance, car il y aura clairement des répercussions en aval de la voiture.

On ignore pour le moment si les deux pilotes bénéficieront de ce nouveau plancher pour la suite du week-end s'il s'avère à la hauteur des attentes lors des tests comparatifs. Les écuries sont restreintes par le plafond budgétaire et il est arrivé plusieurs fois déjà cette année qu'une seule monoplace jouisse d'une évolution jusqu'à ce que celle-ci ait définitivement fait ses preuves.

D'ailleurs, au Grand Prix du Canada, Charles Leclerc avait un nouvel aileron arrière à plus faible traînée qui s'était avéré essentiel en course pour aider Ferrari à concurrencer Red Bull en vitesse de pointe.

Comparatif des ailerons de la Ferrari F1-75.

Après sa victoire au Grand Prix d'Autriche, le directeur de Ferrari, Mattia Binotto, a estimé que l'écart de vitesse en ligne droite entre son équipe et Red Bull était désormais quasiment nul.

"Avec ce nouvel aileron arrière, je pense que nous avons simplement réduit l'écart que l'on avait en matière de vitesse. Je pense qu'ils ont encore un léger avantage, mais il est infime ou négligeable", avait-il déclaré.

