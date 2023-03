Ferrari veut persévérer avec son aileron arrière à pilier unique

Charger le lecteur audio

Ferrari dispose d'un nouvel aileron arrière dont le design repose notamment sur un seul pilier central au lieu de deux. Cette configuration, conçue pour rendre le flux d'air à cet endroit plus propre et améliorer les performances aérodynamiques, a été à l'origine d'un problème de DRS lors de son premier roulage au dernier jour des essais de Sakhir. Testé à nouveau lors des EL1 du Grand Prix de Bahreïn, l'aileron a subi d'importantes oscillations et il a été rapidement remplacé par la version à double pilier pour la suite de l'épreuve.

L'ingénieur Ferrari Jock Clear, qui travaille comme coach aux côtés de Charles Leclerc, a déclaré que ces problèmes étaient la matérialisation du faible roulage en essais dont disposent les écuries dans la Formule 1 contemporaine.

"Le double mât est évidemment une reprise de l'année dernière, qui a fait ses preuves. Et le [pilier] simple n'a été développé que plus tard dans l'année ; en fait très tard dans l'année, peut-être au cours du dernier mois de développement. Il est donc assez nouveau. C'est un développement qui est simplement un pas en avant pour l'aileron arrière. Évidemment, le fait de passer à un seul pilier permet d'assainir le flux au bas du plan principal."

"Cela donne simplement un peu plus de potentiel. Mais comme pour tout, il faut le monter sur la voiture et faire des vérifications. C'est ce que nous avons fait lors des essais, et nous l'avons refait [lors du GP], et il s'agit d'un développement continu. Il n'y a donc rien d'extraordinaire. Mais c'est probablement quelque chose que nous allons poursuivre, [car] ce que nous avons vu jusqu'à présent est positif. Il est donc probable qu'il réapparaisse."

La Ferrari SF-23 de Charles Leclerc équipée de l'aileron à pilier unique.

Clear estime qu'il est impossible de déterminer la quantité de travail nécessaire pour que l'équipe soit en mesure de l'utiliser lors d'un week-end de Grand Prix. "Difficile à dire, il faudrait que je me réfère à mes collègues spécialistes des composites et de l'aérodynamique pour le savoir exactement. Mais c'est l'une des choses pour lesquelles il est très difficile de reproduire ce type de vibration en soufflerie. On peut calculer les charges, mais toutes les rigidités doivent être prises en compte à taille réelle. C'est pourquoi nous avons dû passer par la voiture, nous l'avons monté sur la voiture."

"Et bien sûr, de nos jours, le temps consacré aux essais est très limité. Nous devons donc utiliser ces vendredis pour tester quelques éléments. Comme je l'ai dit, il s'agit d'un développement normal et nous en avons tiré beaucoup d'enseignements. Et nous avons les vidéos, nous avons les capteurs, ils nous diront à quel point il y a du mouvement. Il est évident que la situation s'est améliorée entre [les essais hivernaux et le Grand Prix]. Nous allons rentrer à l'usine et l'améliorer à nouveau. Une fois que nous serons à l'aise avec ce système, il réapparaîtra."

Outre les problèmes avec l'aileron arrière, Leclerc a perdu des éléments de son train avant lors des qualifications, qui ont pu être remplacés à temps pour la Q3 et renforcés en vue de la course. "Je pense que c'est encore une fois le reflet d'une pré-saison moins riche en tests", a ajouté Clear. "Nous n'avons pas eu l'occasion de tout mettre à plat par rapport aux 7500 km, je crois, de l'année dernière. Et oui, c'est malheureux, et cela trouble certainement un peu le pilote, comme vous l'avez probablement entendu à la radio."

"Nous n'apprécions donc pas ce genre de choses en qualifications. Il s'agissait d'une toute petite pièce sur le passage de roue avant. Nous en avons mis une nouvelle et nous les avons renforcées pendant la nuit. Encore une fois, nous n'apprécions pas ce genre de choses en qualifications, nous pourrions nous en passer. Mais ça fait partie de la première course de l'année et de la résolution des problèmes de jeunesse de la voiture."

Avec Adam Cooper