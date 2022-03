Ferrari souligne l'intérêt d'une F1 peu modifiée lors des tests

Charger le lecteur audio

Après six jours d'essais durant l'hiver (trois à Barcelone, trois à Bahreïn), les dix écuries s'apprêtent à véritablement lancer la saison 2022 de Formule 1, ce vendredi, sur le circuit de Sakhir. Pourtant, de nombreuses questions restent en suspens, notamment par rapport à la hiérarchie.

Ce qui est sûr, c'est que Ferrari a réalisé de bons essais hivernaux. Rapides et constants à Barcelone (sans pour autant être flamboyants), les rouges ont impressionné la concurrence la semaine dernière, au point que la majorité de leurs rivaux les placent dans la peau des favoris. Et si Carlos Sainz ne souhaite pas endosser ce rôle, le pilote madrilène n'a pas pu cacher sa satisfaction suite à ces essais. L'un des aspects encourageants concernant la Scuderia est que la voiture pilotée lors de ces deux sessions était la même, contrairement à certains rivaux (en particulier Mercedes) qui avaient apporté une monoplace profondément revue.

"Nous avons ramené la voiture de Barcelone, nous l'avons mise en piste ici et nous avons essayé de résoudre les problèmes que nous avions avec le marsouinage pour la rendre plus rapide", explique l'Espagnol. "Et je pense qu'en tant que pilote, cela aide aussi à avoir une voiture constante, ne pas avoir à faire des essais aéro ou des cartographies différentes, ce qui, pour l'équipe, est toujours bon. Mais les pilotes ont toujours l'impression de perdre du temps pour comprendre la voiture. Et nous avons réussi à nous concentrer sur le développement des réglages, avec plus d'éléments à tester pour voir si nous pouvions mettre la voiture dans une meilleure fenêtre."

Avis partagé par son coéquipier, Charles Leclerc. Le pilote monégasque pense d'ailleurs qu'aucune autre écurie n'a une meilleure compréhension de sa monoplace. "Je me sentais en confiance, parce que je sentais que la connaissance que nous avons de notre voiture, probablement personne dans le paddock n'a la même connaissance parce qu'ils l'ont changé", réagit-il au micro de Motorsport.com. "Mais d'un autre côté, Red Bull a fait un grand bond en avant le dernier jour avec les nouvelles évolutions. J'ai été très surpris de voir la Mercedes au début des essais ici à Bahreïn, un concept très différent pour tout le monde, même si tous les concepts sont assez différents. Mais ils étaient assez extrêmes. Il sera très intéressant de voir ici, lors des qualifications, lequel des deux fonctionne le mieux. Mais je suis content de notre approche, et du fait que nous connaissons déjà très, très bien notre voiture."

Ces tests de pré-saison ont soulevé l'un des problèmes majeurs des nouvelles monoplaces : le marsouinage. Sur ce point, Ferrari est l'une des écuries ayant le mieux travaillé, parvenant à le réduire entre la Catalogne et Sakhir. "Ce n'est pas normal de voir une voiture de F1 sauter comme ça", exprime Sainz. "Et nous travaillons pour essayer d'y remédier et déjà à Bahreïn, les essais étaient bien meilleurs qu'à Barcelone et nous avons pu faire rouler la voiture dans une fenêtre plus optimale. Mais je pense que nous devons continuer à travailler dessus, si nous voulons nous en débarrasser complètement."