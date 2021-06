Ferrari discute d'un nouvel accord F1 avec Philip Morris

Philip Morris International (PMI) avait conclu un accord de sponsoring titre avec Ferrari qui a couru entre la fin des années 1990 et la fin des années 2000, moment où les restrictions sur la visibilité des sponsors liés à l'industrie du tabac ont frappé la F1.

Si l'entreprise est toujours restée par la suite un partenaire privilégié et discret de la Scuderia, elle a fait un retour sur le devant de la scène en fin d'année 2018, avec l'arrivée sur les monoplaces de logos "Mission Winnow", cette initiative (prétendument tournée vers la recherche de solutions d'avenir pour sortir de la dépendance au tabac) ayant aussi fait son apparition à partir de 2019 dans le nom officiel de l'équipe en tant que sponsor titre.

Le logo a depuis été régulièrement retiré des Ferrari en fonction des pays des courses, PMI ne voulant pas s'exposer aux lois anti-publicité sur le tabac plus sévères. En 2020, il n'a même pas été apposé sur les voitures de Maranello mais a fait son retour, en vert, sur la SF21. Il a toutefois disparu pour la première fois au Grand Prix de France, dans le cadre d'une annonce plus globale indiquant que ce sponsor ne serait pas utilisé lors des courses à venir en Union Européenne ou en Grande-Bretagne.

Interrogé sur le sujet, Mattia Binotto a nié qu'il puisse s'agir d'un signe d'une fin de relation entre PMI et Ferrari. "Si vous regardez aussi bien l'année dernière ou les années précédentes, il y a eu des courses où nous n'avions pas de logo sur la voiture. C'était dû aux règles des différents pays, et nous essayons simplement de les respecter comme nous l'avons fait par le passé et comme nous le faisons encore aujourd'hui."

L'accord actuel entre Ferrari et Philip Morris expire en fin d'année, mais le directeur de la Scuderia assure que des discussions sont en cours pour une prolongation. "Vous avez raison, le contrat se termine à la fin de l'année", a-t-il dans un premier temps confirmé.

"Mais il y a des discussions en cours avec PMI, qui est un partenaire très solide et proche pour nous depuis de très nombreuses années, et les relations sont bonnes. Donc, pour savoir comment cela va se conclure, je pense que nous verrons dans les prochains mois."

Avec Luke Smith et Jonathan Noble

