Ferrari : Les pneus 2021 seront un casse-tête pour les écuries de F1

Alors qu'il était envisagé de maintenir à nouveau les pneus 2019 lors de la saison 2021, en théorie la dernière avant le passage aux enveloppes 18 pouces l'année prochaine, Pirelli a décidé malgré tout de développer de nouvelles gommes pour la campagne à venir après plusieurs incidents lors d'épreuves en 2020. Cela a abouti sur la création de composés plus robustes mais également plus lents, qui n'ont pas été du goût de tous les pilotes, et en particulier de Lewis Hamilton et Sebastian Vettel.

Dans le sillage des vives critiques adressées à Pirelli, un an après celles qui avaient conduit les écuries à rejeter les produits qui auraient dû être introduits en 2020, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, a appelé les pilotes à apporter leur soutien au manufacturier italien, estimant que les nouveaux pneus étaient une nécessité pour pouvoir composer avec les charges aérodynamiques des monoplaces actuelles et éviter d'autres problèmes.

Le directeur sportif de la Scuderia Ferrari, Laurent Mekies, a abondé dans le sens de l'Autrichien tout en reconnaissant que la gestion de ce nouveau paramètre allait être un casse-tête. "Nous savons que ce pneu est fait pour une meilleure sécurité [...] donc c'est comme ça. Nous voulons tous de la sécurité, nous voulons pousser autant que possible sans avoir à nous inquiéter de la sûreté du pneu et je crois que c'est ce que Pirelli a réalisé."

"Donc oui, cela vient avec moins d'adhérence, ce que nous n'aimons pas, mais si c'est le prix à payer, alors je suis sûr que ça ira. Maintenant, ce qui est délicat avec ces pneus, c'est que oui, ils ont moins d'adhérence, mais il y a aussi des changements d'équilibre dans les virages et il va probablement falloir beaucoup se creuser la tête pendant l'hiver pour voir comment en tirer le meilleur."

Les pilotes ont ainsi découvert au moment des tests à Bahreïn que les pneus prototypes proposés entraînaient du sous-virage et semblaient ne pas régler le problème de surchauffe. "Ce n'est pas seulement moins d'adhérence, [ce sont] ses caractéristiques [qui] sont assez différentes. Et la manière d'aider au mieux nos pilotes face à cela va être un sujet [important], ce qui sera je pense une bonne chose pour le court terme, dans le sens où il y aura un nouveau paramètre dans l'équation pour définir la hiérarchie."

Avec Filip Cleeren et Erwin Jaeggi



Voir aussi :