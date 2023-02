Ferrari présente sa nouvelle F1 pour 2023

Charger le lecteur audio

En cette Saint-Valentin, beaucoup de tifosi espèrent que le coup de foudre avec la nouvelle Ferrari présentée ce mardi matin en direct du circuit de Fiorano se transformera en relation durable pour un vrai retour au sommet après une saison 2022 à l'issue décevante. La SF-23 a ainsi vu le jour pour ce qui constitue la huitième présentation de cette intersaison, qui a été immédiatement été suivie par une sortie sur la piste de l'écurie.

Cette nouvelle monoplace s'appuie grandement sur les bases posées par la F1-75, monoplace très rapide sur un tour mais plus en difficulté sur la distance de course. Cela tant au niveau du design global que de la livrée qui, comme le veut la tendance (pour des raisons liées au poids), laisse la part belle à quelques zones supplémentaires où le carbone est à nu, notamment sur le capot moteur, dans la zone inférieure du châssis ou encore sur les pontons. Une livrée qui s'est pas sans rappeler la 643 de 1991.

La Scuderia, désormais dirigée par Frédéric Vasseur, a pour ambition de se remettre en ordre de marche après une seconde partie de saison 2022 qui l'avait vue progressivement mais inéluctablement perdre pied face à Red Bull. La désagrégation de la candidature de Ferrari aux deux titres mondiaux s'était traduite par des problèmes techniques, des errements stratégiques, des erreurs de pilotage et, plus durement, par un manque criant de rythme de course à mesure que la RB18 progressait. Mattia Binotto en a payé le prix en fin d'année en étant contraint de quitter son poste.

Côté pilotes, le duo reste le même pour la troisième saison consécutive puisque l'on retrouve Charles Leclerc associé à Carlos Sainz. Pour le Monégasque qui a un temps entrevu un possible couronnement lors de la campagne précédente, il s'agira bien entendu de tenter de confirmer les bonnes dispositions affichées, notamment en qualifications, tout en gommant quelques défauts qui lui ont parfois coûté cher lors de certains Grands Prix. Quant à l'Espagnol, il faudra qu'il parvienne à se mettre plus rapidement dans le rythme après un entame d'exercice 2022 très compliqué où à son manque de performance se sont ajoutées, là aussi, des erreurs évitables qui l'ont rapidement mis en difficulté.

Outre l'aspect technique de la SF-23, la question de la fiabilité sera évidemment observée de près puisque cela avait été l'un des talons d'Achille de la F1-75, en particulier du côté du moteur qui avait dû être bridé pour éviter tout risque de casse en cours de saison. Les essais de Bahreïn, qui se limitent cette saison à trois journées du 23 au 25 février, seront évidemment cruciaux pour évaluer cela.