Ferrari serait "très surpris" que Red Bull amène un châssis allégé

Comme d'autres écuries, Red Bull est aux prises depuis le début de saison avec une F1 qui excède le poids minimum fixé par la réglementation 2022, initialement établi à 795 kg puis rehaussé à 798 face aux difficultés globales pour l'atteindre. Lors du Grand Prix de Belgique, des bruits de paddock ont évoqué la possibilité que l'écurie autrichienne dispose prochainement d'un nouveau châssis allégé.

Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, s'est montré évasif sur le sujet après la course, assurant toutefois que l'écurie comptait utiliser lors des prochaines courses les châssis présents à Spa, en affirmant qu'ils étaient similaires à ceux de la Hongrie. Interrogé sur ces rumeurs, l'homologue du Britannique chez Ferrari, Mattia Binotto, a pour sa part reconnu que l'introduction d'une nouvelle version de cet élément serait une surprise au vu des exigences liées au respect du plafond budgétaire.

"Nous avons désormais les Règlements Technique, Sportif et aussi Financier, qui peuvent faire la différence entre les équipes dans la façon dont elles les interprètent et les appliquent", a-t-il d'abord déclaré sur le sujet. "Nous savons que nous avons besoin d'une FIA très forte pour que tout soit bien cadré, sinon les règles elles-mêmes ne seront pas justes et équitables."

Chez Ferrari, nous ne serons jamais capables d'introduire un châssis allégé [...], simplement pour des raisons de budget Mattia Binotto

"Maintenant, je ne peux pas juger le [châssis] allégé de Red Bull, parce que comme vous l'avez dit, [il n'existe] peut-être pas. Chez Ferrari, nous ne serons jamais capables d'introduire un châssis allégé ou une nouvelle stratégie [liée au châssis] au cours d'une saison, simplement pour des raisons de budget. Je serais très surpris si d'autres équipes étaient capables de le faire."

Ce n'est pas la première fois cette saison que Mattia Binotto évoque le plafond budgétaire en référence à Red Bull. En mai dernier, interrogé sur le rythme de développement affiché par la structure de Milton Keynes, il déclarait ainsi : "J'espère, parce qu'il y a le plafond budgétaire, que Red Bull arrêtera son développement à un moment donné, sinon je ne comprendrai pas comment ils font ça. S'il y a une inquiétude, c'est l'envergure de leur développement dans le contexte du plafond budgétaire. Nous nous en inquiétons certainement. Mais plus qu'une inquiétude, c'est peut-être un espoir, car à un moment ils devront arrêter…"

Plus récemment, le dirigeant italo-suisse avait également fait part de ses craintes au sujet de la manière de contrôler la limite de dépenses. Une inquiétude réitérée du côté de Spa ce week-end, Binotto soulignant qu'il existe "un grand point d'interrogation" dans une réglementation financière encore "très jeune", avant d'ajouter : "Le nombre de personnes qui contrôlent cela au sein de la FIA est très faible, il faut donc faire mieux pour l'avenir. Parce que ce serait vraiment mauvais qu'un championnat soit en quelque sorte déterminé par un règlement financier, et non technique et sportif."