Affronter Red Bull, comme combattre Mohammed Ali selon Ferrari

Bien que Red Bull ait terminé l'année avec 205 points de plus que Ferrari, l'écurie autrichienne a démarré du mauvais pied, en ayant accusé jusqu'à 49 points de retard sur son rival lors des premières épreuves de 2022. En cause, la fiabilité défaillante de la RB18 et surtout le net avantage de Ferrari sur le terrain de la performance. Mais au fil des courses et du développement, cet avantage s'est réduit, jusqu'à disparaître totalement.

La balance a fini par pencher en faveur de Red Bull à l'été, et alors que Ferrari mettait un terme à son programme de développement afin de ne pas dépasser le plafond budgétaire, l'écurie au taureau rouge poursuivait sa marche en avant, en apportant des améliorations jusqu'au Grand Prix de Singapour.

Selon Jock Clear, ingénieur performance de Ferrari, Red Bull a bénéficié d'une meilleure flexibilité dans sa manière de dépenser et cela lui a permis de rétorquer continuellement face à Ferrari, tel un boxeur emblématique.

"Je pense que c'est probablement le point fort de Red Bull cette année, ils semblent avoir été flexibles", explique-t-il. "À certains moments, c'était un peu comme avec Mohammed Ali. On avait l'impression de les avoir mis dans les cordes mais ils se tortillaient, se libéraient et 'boum'. Et l'on se disait : 'Mon dieu, comment ont-ils fait ça ?'"

"Je pense que c'est simplement dû à leur expérience en tant que Champions du monde. Nous devons nous habituer à ça. Cette année a été d'une grande aide, nous avons roulé et nous nous sommes battus aux avant-postes. Nous avons beaucoup appris cette année, notre courbe d'apprentissage est raide, comme pour toutes les équipes."

Jock Clear

La clé du succès se situe donc dans la gestion des dépenses, selon Clear : "La difficulté, c'est de savoir où l'on va dépenser son argent le plus efficacement possible. Ça demande un peu de planification. Bien sûr, au fur et à mesure de cette planification, on apprend que l'on a peut-être pris de mauvaises décisions en empruntant le chemin actuel. Red Bull a manifestement fait un très bon travail en réagissant à la pression mais sans perdre de vue le fait qu'ils devaient se concentrer sur l'amélioration des performances de la voiture."

"Je pense que de notre point de vue, nous avons fait tout ce que nous avions prévu de faire cette année. Mais [la F1] est un sport relatif. Donc oui, nous avons sous-performé par rapport à Red Bull dans la seconde moitié de l'année, mais on pourrait dire que Mercedes s'est réveillé tardivement, si vous voyez ce que je veux dire. Entre les trois équipes, nous avons peut-être attaqué un peu trop tôt, Mercedes un peu trop tard, et Red Bull a trouvé le bon équilibre. Nous devons apprendre de cela."

Ferrari doit se contenter de la deuxième place du championnat 2022 et même si la déception est grande à Maranello, la saison a été beaucoup plus fructueuse que les deux précédentes, lors desquelles le clan italien avait été nettement surclassé par ses rivaux habituels. Ainsi, Clear préfère avoir un regard optimiste sur l'année et espère que Ferrari s'améliorera davantage en 2023.

"Nous avons certainement fait un grand pas en avant cette année", affirme-t-il. "Nous avons abordé les dernières courses en nous demandant ce qui aurait pu se passer [si Ferrari était resté dans la lutte pour le titre], mais c'est étonnant de voir à quelle vitesse nous remettons nos objectifs à zéro. Si vous nous aviez proposé [la deuxième place du championnat] il y a 12 mois, nous nous serions jetés dessus."

"Nous sommes très fiers de ce que nous avons réussi à faire cette année. C'est un grand, grand pas en avant. Maintenant, nous devons nous maintenir. Nous avons cessé de développer cette voiture plus tôt dans la saison dans le but de nous assurer que nous resterons compétitifs l'année prochaine, dès la première course."

Avec Jonathan Noble