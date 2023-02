Ferrari remanie son équipe de stratèges

Charger le lecteur audio

En raison de nombreuses erreurs, les décisions stratégiques de la Scuderia Ferrari ont été particulièrement médiatisées l'année dernière. Les mauvais choix de l'équipe italienne ont notamment potentiellement coûté la victoire à Charles Leclerc aux Grands Prix de Monaco, de Grande-Bretagne et de Hongrie 2022, sans oublier la sortie du Monégasque en pneus intermédiaires lors de la Q3 du Grand Prix du São Paulo alors que ses rivaux étaient en slicks.

La question de la stratégie est ainsi devenue une priorité pour le nouveau directeur d'équipe, Frédéric Vasseur. Après avoir pris la relève de Mattia Binotto pendant l'hiver, au moment de faire une première analyse, le Français avait indiqué qu'il était erroné de rejeter la responsabilité sur une personne, les processus étant davantage à blâmer.

"Lorsque l'on parle de stratégie, d'aérodynamique ou d'un autre sujet, il faut éviter de se focaliser uniquement sur le sommet de la pyramide", avait-il expliqué. "Très souvent, quand on parle de stratégie, c'est davantage une question d'organisation que du gars qui est sur le muret des stands. J'essaie de comprendre exactement ce qui s'est passé lors de chaque erreur l'année dernière et de savoir si c'est une question de décision, d'organisation ou de communication."

Iñaki Rueda sur le podium du GP d'Australie 2018 avec le vainqueur Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen.

Depuis, Motorsport.com a appris que des changements avaient eu lieu à Maranello. Iñaki Rueda, responsable de la stratégie, a été déchargé de son rôle sur le muret des stands et travaillera désormais à l'usine afin d'apporter son aide sur les questions sportives de l'équipe. Il sera remplacé par Ravin Jain, précédemment ingénieur en stratégie de course à Maranello. L'Indien est diplômé de physique mathématique et théorique à l'Université d'Oxford.

Vasseur a également veillé à définir clairement ses responsabilités et celles du directeur sportif, Laurent Mekies. À compter du Grand Prix de Bahreïn, manche d'ouverture de la saison 2023, Mekies se concentrera sur tous les aspects opérationnels de l'équipe tandis que Vasseur se chargera de la gestion des pilotes, des sponsors et des médias.