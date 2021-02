Ferrari renouvelle son partenariat historique avec Shell

C'est officiel, Ferrari et Shell renouvellent leur partenariat de longue date avec un nouvel accord pluriannuel. Voilà longtemps que les deux parties collaborent en sport automobile, notamment en Formule 1, où la Scuderia a régulièrement fait confiance à l'entreprise néerlando-britannique.

Le communiqué publié par l'écurie indique que Shell va continuer de fournir des carburants et lubrifiants pour les bolides rouges mais également participer aux discussions sur les nouvelles unités de puissance prévues pour 2025.

"La relation entre la Scuderia Ferrari et Shell date de 1929, l'année où notre écurie a été fondée", déclare Mattia Binotto, directeur d'équipe. "Depuis lors, nous avons remporté tant de victoires ensemble ! Nous sommes donc ravis que notre collaboration dure encore plus longtemps. Nous avons beaucoup de valeurs en commun, ne seraient-ce que l'excellence, la passion pour la course et le travail d'équipe, qui ont rendu ce partenariat unique dans l'Histoire du sport auto."

"En tant que Partenaire d'Innovation, Shell va continuer à travailler avec nous sur le transfert de technologie entre la course et la mobilité ainsi que sur les défis ambitieux que nous allons relever, en particulier l'objectif de la Formule 1 d'attendre un niveau d'émissions nul d'ici 2030."

István Kapitány, vice-président de la mobilité chez Shell, ajoute : "Notre partenariat chez Ferrari a engendré des innovations véritablement remarquables – innovations sur lesquelles s'appuie Shell régulièrement au moment de développer de nouveaux carburants et lubrifiants pour nos clients. Nous abordons désormais un moment très enthousiasmant de notre histoire commune, profitant de ce partenariat non seulement pour aspirer au succès en piste mais aussi afin de développer des carburants et lubrifiants plus propres pour nos clients."

L'an passé, la SF1000 arborait le logo Shell sur le museau et sur les pontons ; nul doute que le coquillage conservera une place proéminente sur les monoplaces de l'écurie transalpine à l'avenir.

