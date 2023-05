Ferrari devrait reporter l'introduction de sa nouvelle suspension

Ferrari espère réduire l'écart sur Red Bull avec sa SF-23, compétitive sur un tour en qualifications mais irrégulière le dimanche, n'offrant pas à ses pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz la confiance nécessaire.

Le plan de développement de la Scuderia a commencé à Miami, avec un nouveau plancher et un diffuseur revu. Il était prévu d'apporter de nouvelles suspensions arrière ce week-end, au Grand Prix d'Émilie-Romagne, afin de mieux compléter les nouvelles solutions aérodynamiques.

Cependant, de fortes pluies étant annoncées, il devrait être très difficile d'avoir une lecture claire du fonctionnement des nouvelles pièces, et il est désormais probable que Ferrari abandonne l'idée d'apporter sa nouvelle suspension à Imola. La course suivante à Monaco n'est pas idéale non plus pour des changements radicaux, et la Scuderia devrait donc attendre le Grand Prix d'Espagne, le mois prochain.

Charles Leclerc au volant de la Ferrari SF-23.

Cependant, Ferrari devrait malgré tout apporter de nouvelles modifications à son diffuseur, les chiffres étant prometteurs en soufflerie. La partie inférieure du plancher fait également l'objet de développements qui pourraient apparaître en même temps que la nouvelle suspension, à Barcelone.

Si plusieurs écuries dont Mercedes et AlphaTauri apportent des évolutions majeures pour Imola, ce n'est pas le cas de toutes. En raison de la nouvelle règle d'allocation de pneumatiques, Williams préfère se concentrer sur la stratégie avec un package qui a fait ses preuves plutôt que d'apporter des nouveautés.

"Avec moins de trains de pneus à notre disposition, nous avons décidé de ne pas apporter de nouvelles pièces significatives pour ce Grand Prix, et allons plutôt nous concentrer sur le nouveau format du Grand Prix, sur les nouveaux pneus pluie et sur le défi que représente l'utilisation des composés les plus tendres à Imola", a indiqué Dave Robson, directeur de la performance chez Williams.