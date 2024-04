Ferrari reprend le bleu azzurro pour le Grand Prix de Miami

Aujourd'hui, l'équipe est sur le point de faire revivre cette la couleur lors de son retour sur le sol américain, avec une collection spéciale signée PUMA qui devrait être portée par les pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz, ainsi que par d'autres membres de l'équipe pendant le week-end de course.

Pour marquer cette occasion, nous nous sommes plongés dans l'histoire de Ferrari en bleu - et voici ce que nous avons trouvé...

Sommer brille à Monaco

En 1950, Raymond Sommer est devenu le premier pilote à courir en F1 au volant d'une Ferrari bleue lorsqu'il a participé au Grand Prix de Monaco avec une 125. Officiellement engagée par la Scuderia Ferrari elle-même, la voiture a été confiée au pilote français, qui l'a peinte aux couleurs de son pays, le bleu clair, et a terminé quatrième pour sa seule arrivée en F1.

Plus tôt dans l'année, cependant, l'Argentin Juan Manuel Fangio avait déjà piloté une Ferrari bleue, non pas en F1 mais dans des courses hivernales dans son pays. La Ferrari 166, châssis 011F, était à l'origine peinte en rouge lors de ses débuts victorieux au Grand Prix de Monza en 1949, mais elle a ensuite été achetée avec le soutien du gouvernement argentin, repeinte dans les couleurs de course du pays, à savoir le bleu avec un capot moteur jaune, et a couru en Amérique du Sud jusqu'en 1952. Elle se trouve aujourd'hui au Musée argentin de l'Automobile : www.aca.org.ar/promociones/museo/catalogo/34.html

De retour en F1, le pilote français Louis Rosier a commencé à piloter une Ferrari en 1952, en la peignant aux couleurs de son pays, le bleu clair, et en concourant avec sa propre équipe, l'Écurie Rosier. Conduisant d'abord une Type 500 F2, puis une 500/625, il a couru jusqu'à la saison 1954, participant à 17 courses de F1 et obtenant une septième place aux Pays-Bas en 1953.

Le bleu pour les États-Unis

En 1959, le plateau du Grand Prix des États-Unis à Sebring comprenait quatre Ferrari, dont l'une était peinte en bleu. Les pilotes anglais Tony Brooks et Cliff Allison, ainsi que l'Allemand Wolfgang von Trips, ont engagé des voitures dans la couleur rouge traditionnelle de l'Italie, mais la Dino 246 de l'Américain Phil Hill portait les couleurs de son pays, le bleu, avec un nez blanc. Malheureusement, il ne termina pas la course, des problèmes d'embrayage l'ayant contraint à l'abandon au huitième tour.

Ce ne fut pas la fin du bleu et blanc américain, cependant, et deux ans plus tard arriva la Ferrari bleue la plus célèbre de toutes. À la fin de la saison 1964, après une bataille avec l'instance dirigeante du sport au sujet des règles, Enzo Ferrari a retiré son équipe des deux dernières courses de l'année et s'est engagé à ne plus jamais courir sous les couleurs nationales de l'Italie.

Il s'agissait toutefois d'une décision politique et, bien que l'équipe officielle Ferrari ait été absente aux États-Unis et lors de la finale de la saison au Mexique, elle a été représentée par le "North American Racing Team" - et les pilotes de l'équipe ont couru dans des Ferrari arborant une jolie livrée mi-blanche mi-bleue.

John Surtees a piloté cette Ferrari bleue et a terminé deuxième de la course américaine, qui s'est déroulée à Watkins Glen, et lorsque la saison s'est achevée à Mexico, il s'est présenté sous les mêmes couleurs et a terminé à nouveau deuxième, s'assurant ainsi le titre mondial.

Bien équipé

Bien qu'il n'apparaisse que rarement sur les voitures, dans les années 1950 et 1960, le bleu était toujours présent dans le garage Ferrari, car à cette époque, les pilotes et les mécaniciens de l'équipe portaient des combinaisons bleues. Cela reflétait les couleurs traditionnelles de Modène, la ville italienne d'origine de l'équipe, mais cela avait aussi très probablement quelque chose à voir avec le manque de disponibilité des combinaisons de course rouges à l'époque !

Il existe très peu d'informations sur les vêtements bleus de l'équipe à cette époque, mais on pense que le dernier pilote de F1 à porter une combinaison bleue pour Ferrari - et corrigez-nous si notre plongée dans l'histoire n'a pas révélé de secrets - a été Didier Pironi, en 1982.

Rendre grâce à l'Histoire

Inspirés par cet héritage rare mais riche de Ferrari en bleu, PUMA et Ferrari créeront pour le Grand Prix de Miami une collection en édition limitée qui renvoie à ces légendaires combinaisons bleu clair azzurro.

Le retour des tons bleus classiques promet de raviver l'esprit de l'histoire, avec des pièces phares telles que la veste de ville, le polo de l'équipe et les bottines de course Speedcat Pro, ainsi que des accessoires exclusifs. Cette collection est conçue pour la nouvelle génération de fans de Ferrari, afin de raviver les souvenirs du passé.

Les pilotes Leclerc et Sainz, ainsi que l'ensemble de l'équipe, porteront les pièces de cette collection durant le week-end de Miami, perpétuant ainsi l'héritage azzurro - et vous aussi, puisque la collection PUMA x Scuderia Ferrari Miami Limited Edition est désormais disponible dans certains magasins PUMA, dans les points de vente de la Scuderia Ferrari, ainsi que sur puma.com et ferrari.com.