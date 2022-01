Ferrari, Sainz et Leclerc en essais du côté de Fiorano

Charger le lecteur audio

Alors que beaucoup d'observateurs et de fans misent gros sur la Scuderia Ferrari à l'aube d'une saison 2022 qui pourrait rebattre les cartes de la hiérarchie en raison des importants changements initiés par la réglementation technique, la structure de Maranello poursuit sa préparation de la saison à venir.

Ainsi, pour la toute première fois de l'année, l'équipe et ses pilotes vont se retrouver en piste. Et pas sur n'importe quel circuit, puisqu'il s'agit de Fiorano, piste de test de la marque italienne, toute proche de son quartier général. C'est une session de quatre journées complètes, démarrant ce mardi, qui est prévue afin de remettre tout le monde, et notamment les ingénieurs et les mécaniciens, "dans le bain d'un Grand Prix", indique un communiqué officiel publié par Ferrari.

À un peu plus de trois semaines de la présentation de la monoplace 2022, dont le nom de code est 674 mais la dénomination officielle pas encore connue, et à un mois des essais de Barcelone, les titulaires que sont Carlos Sainz (qui roulera jeudi) et Charles Leclerc (au volant mercredi) retrouveront le baquet de la SF21. Leur dernier roulage remonte aux essais d'Abu Dhabi, quelques jours après la dernière manche de la saison passée, où ils étaient au volant d'une ancienne Ferrari modifiée pour pouvoir être équipée de pneus 18 pouces Pirelli, qui seront la norme à partir de cette année.

"Cela leur permettra de retrouver l'équipe, de se familiariser avec toutes les procédures et de piloter une Formule 1", explique simplement Ferrari, qui précise par ailleurs que son pilote d'essais, le Russe Robert Shwartzman, sera également de la partie. Le vice-Champion 2021 de F2 aura le privilège d'être au volant ce mardi et ce vendredi, pour débuter et conclure ces quatre jours, un mois et demi après avoir déjà goûté à la SF21 à l'occasion de la première journée des tests de jeunes pilotes de Yas Marina ; il avait par ailleurs signé le meilleur temps de la seconde journée, avec la Haas VF-21. Ce sera sa première séance dans son nouveau rôle.

Il est à noter que l'article 8.1 du Règlement Sportif 2022, dans sa dernière version disponible sur le site de la FIA (datant d'avril 2021), limite toujours en théorie les essais avec des voitures "actuelles" (qui comprennent les monoplaces de 2021 à 2023), en les cantonnant soit à des roulages de démonstration ou promotionnels limités en distance, soit en les soumettant à autorisation préalable de la FIA. Signalons enfin que cette version de la réglementation n'est toutefois a priori pas la dernière en date.