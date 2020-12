Ferrari pousse pour que Sainz participe au test F1 d'Abu Dhabi

Le lobbying de Renault auprès des instances pour permettre la participation de Fernando Alonso aux tests d'Abu Dhabi a conduit la FIA à ouvrir ces essais, normalement réservés à de jeunes pilotes avec peu ou pas d'expérience en Grand Prix, à tout pilote n'ayant pas participé à la saison 2020. L'Espagnol double Champion du monde pourra donc rouler, tout comme les trentenaires et anciens pilotes F1 Sébastien Buemi chez Red Bull et Robert Kubica chez Alfa Romeo.

Quant à Carlos Sainz, qui rejoindra l'an prochain Ferrari et quittera McLaren, il sera libre de tout contrat et pourrait éventuellement participer au test si jamais l'écurie de Maranello parvenait à convaincre la fédération de lui accorder un tel passe-droit. Les écuries auront droit à deux voitures lors de ces essais, et Ferrari a déjà annoncé que Robert Shwartzman et Antonio Fuoco en piloteraient chacun une.

Le roulage de l'Italien, qui officie habituellement au poste de pilote de simulateur, est principalement pour lui permettre de mieux appréhender le comportement de la vraie voiture. Ferrari n'aurait aucun mal à sacrifier son roulage si cela pouvait permettre à Sainz d'engranger des kilomètres avant l'intersaison. Maintenir dans le même temps Shwartzman permettra de bien faire rouler un jeune pilote.

"Je suis prêt à faire des essais pour Ferrari", a déclaré Sainz. "Je pense que ce n'est pas un secret, surtout maintenant que la FIA a ouvert un peu la porte à des pilotes qui ne sont pas des débutants, ou qui ne sont pas de jeunes pilotes, pour qu'ils fassent des essais ; je ne vois pas pourquoi la FIA n'ouvrirait pas aussi un peu la porte à tous les pilotes."

"Personnellement, je ne retirerais aucun jeune pilote du baquet. Je pense que Callum [Ilott, qui roulera avec Alfa Romeo], Mick [Schumacher, qui roulera avec Haas] et Robert Shwartzman vont quand même faire le test, donc si je monte dans une Ferrari, je ne vais pas les en empêcher, ils vont quand même participer au test."

"Je pense que Ferrari est l'une des équipes qui promeuvent le plus les jeunes pilotes en ce moment. Je ne vois donc pas pourquoi je ne pourrais pas aussi avoir la chance de rouler. Je ne sais pas ce qui va se passer, pour être honnête, je ne sais pas quelle sera la décision de la FIA, mais vous pouvez être sûrs que je vais essayer d'être là autant que possible."

Quand il lui a été demandé de clarifier les négociations en cours, il a répondu : "Je ne vais pas dire ce que nous allons faire. Mais je vous dis que je suis vraiment désireux d'être au test d'Abu Dhabi, surtout parce que mon contrat me le permet."

