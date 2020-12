Ferrari : Sainz aux tests jeunes pilotes, une question de "bon sens"

L'équipe de Maranello est impatiente de mettre son futur pilote 2021, Carlos Sainz, dans sa monoplace 2020. Sur le papier, la Ferrari devrait être menée par le pilote de simulateur Antonio Fuoco dans le cadre des tests de fin de saison organisés à Abu Dhabi, réservés aux jeunes pilotes.

Ce test d'une journée devait à l'origine être destiné aux pilotes qui n'avaient pas pris plus de deux départs en Grand Prix, mais après avoir fait pression sur la FIA, Renault a obtenu la participation de Fernando Alonso, qui fait son retour dans la discipline à plein temps après avoir pris plusieurs saisons de recul de la F1. L'organe régulateur de la F1 est ensuite allé jusqu'à admettre les inscriptions de Sébastien Buemi pour Red Bull Racing et de Robert Kubica pour Alfa Romeo. Ils occupent tous deux un rôle de développement dans leurs équipes respectives mais n'ont rien de débutants.

Ferrari s'était initialement opposé à cette décision, mais l'équipe a changé de cap et fait désormais lourdement pression pour que les essais soient totalement ouverts, permettant ainsi à Sainz – qui sera libre contractuellement de McLaren – de pouvoir prendre ses marques avec sa nouvelle équipe. Une opportunité que McLaren n'a pas cherché à provoquer de son côté, en dépit du fait d'accueillir aussi en son sein un nouveau pilote en la personne de Daniel Ricciardo : pour l'équipe britannique, la lecture des règles de cette journée sont claires et celles-ci avaient été ratifiées par l'ensemble des équipes au milieu d'autres décisions, comme celle de limiter les tests d'avant-saison avec les nouvelles monoplaces, début 2021.

Une exception de plus pour plus d'équité ?

Ferrari souligne que trois de ses jeunes protégés seront de toute façon alignés sur ce test, avec Robert Shwartzman dans l'une des deux Ferrari, Mick Schumacher chez Haas et Callum Ilott avec Alfa Romeo. La Scuderia justifie sa pression par le fait qu'une exception de plus aux règles établies rendrait finalement les choses plus justes ! "C'est une question délicate", reconnaît Mekies. "Je pense qu'au début, nous respections le fait que c'était une journée destinée aux jeunes pilotes. Nous investissons énormément d'énergie, de temps et plus encore dans nos jeunes pilotes. Nous aurons trois ou quatre jeunes qui se présenteront au test pour jeunes : Robert avec Ferrari, Mick avec Haas, et Callum avec Alfa et nous pensons que cela devrait être la priorité pour le test ; c'est là que nous avons mis notre priorité."

"Maintenant, si pour une combinaison de facteurs, qu'il ne m'appartient pas de commenter, il a été décidé d'accorder des exceptions à quelques pilotes, dont Fernando, alors il serait probablement judicieux d'ouvrir un peu plus le règlement, afin que les personnes qui veulent faire courir leurs pilotes de l'année prochaine puissent aussi le faire. Je pense que ce serait une approche de bon sens. Je pense que ce devrait être un test pour jeunes pilotes seulement, mais si pour une raison quelconque nous sommes maintenant dans une position où ce ne sera pas le cas, à cause de deux, trois ou quatre exceptions, alors je pense que nous devrions probablement avoir une approche pratique et de bon sens [élargie]. Et dans ce cas, bien sûr, nous serions très heureux d'être en mesure d'aligner Carlos."