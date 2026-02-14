Ferrari sans faute, Mercedes moins tranquille : le bilan des Essais de Bahreïn 1
Après les essais de Bahreïn 1, voici les chiffres à retenir du second test collectif de la saison 2026 de F1.
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
Essais F1 2026 - Vendredi à Bahreïn
La seconde session d'essais hivernaux 2026 de F1, la première des deux prévues à Bahreïn, a permis d'accumuler de continuer d'accumuler des données sur le travail des écuries à l'amorce d'une saison de grands changements réglementaires.
Contrairement à la Catalogne, toutes les écuries étaient cette fois-ci bien présentes à Sakhir : McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi et Cadillac.
Voici ce qu'il faut retenir de ce second roulage de la pré-saison.
Antonelli le plus rapide mais le moins en piste !
Il n'y avait pas photo en faveur de Kimi Antonelli aux essais de Bahreïn 1.
Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
On ne s'attardera pas dessus, mais Mercedes a donc trusté le haut de la feuille des temps, en signant les deux seuls meilleurs chronos sous les 1'34 cette semaine. On retrouve derrière les Ferrari, les McLaren, les Red Bull et les Haas dans le top 10.
Notons que Kimi Antonelli a beau avoir signé le meilleur temps de ces trois jours, il est aussi le pilote qui, au total, a le moins roulé, victime qu'il a été de divers soucis techniques sur la W17.
Au contraire, on note que sept pilotes ont atteinte ou dépassé la barre symbolique des 200 tours : Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lando Norris, Lewis Hamilton et Oliver Bearman.
Signalons enfin qu'Aston Martin ferme le classement, avec des difficultés de refroidissement du moteur Honda apparues évidentes dans la chaleur de Sakhir.
|P
|PILOTe
|ÉQUIPe
|Tours
|Chrono (jour)
|Pneus
|1
|Antonelli
|Mercedes
|94
|1'33"669 (J3)
|C3
|2
|Russell
|Mercedes
|188
|1'33"918 (J3)
|C3
|3
|Hamilton
|Ferrari
|202
|1'34"209 (J3)
|C3
|4
|Leclerc
|Ferrari
|219
|1'34"273 (J2)
|C3
|5
|Piastri
|McLaren
|215
|1'34"549 (J3)
|C3
|6
|Norris
|McLaren
|207
|1'34"669 (J1)
|C2
|7
|Verstappen
|Red Bull
|197
|1'34"798 (J1)
|C3
|8
|Bearman
|Haas
|200
|1'35"394 (J2)
|C3
|9
|Hadjar
|Red Bull
|146
|1'35"561 (J2)
|C3
|10
|Ocon
|Haas
|190
|1'35"578 (J1)
|C3
|11
|Colapinto
|Alpine
|172
|1'35"806 (J3)
|C3
|12
|Hülkenberg
|Audi
|178
|1'36"291 (J3)
|C3
|13
|Bortoleto
|Audi
|176
|1'36"670 (J2)
|C3
|14
|Gasly
|Alpine
|146
|1'36"723 (J2)
|C3
|15
|Albon
|Williams
|208
|1'36"793 (J3)
|C3
|16
|Lawson
|Racing Bulls
|169
|1'36"808 (J3)
|C3
|17
|Bottas
|Cadillac
|153
|1'36"824 (J2)
|C3
|18
|Sainz
|Williams
|214
|1'37"186 (J3)
|C2
|19
|Pérez
|Cadillac
|167
|1'37"365 (J3)
|C3
|20
|Lindblad
|Racing Bulls
|158
|1'37"470 (J2)
|C3
|21
|Stroll
|Aston Martin
|108
|1'38"165 (J3)
|C3
|22
|Alonso
|Aston Martin
|98
|1'38"248 (J2)
|C3
Ferrari métronomique, Mercedes en retrait
Lewis Hamilton (Ferrari)
Photo de: Ferrari
Après des essais privés déjà impressionnants sur le plan de la fiabilité, le premier test à Bahreïn, dans des conditions chaudes, a confirmé cette tendance en dépit des importants changements réglementaires.
En particulier, l'on notera que quatre écuries ont dépassé les 2000 km, McLaren et Williams terminant même avec un décompte similaire. Une bonne nouvelle pour l'écurie de James Vowles, grande absente en Catalogne mais qui aura au moins pu compter sur un roulage quasi sans faute cette semaine.
On ne peut pas en dire autant pour Mercedes, qui avait été la plus assidue à Barcelone et se retrouve "seulement" avant-dernière dans ce tableau, avec deux premières journées perturbées par quelques difficultés techniques.
Dans ces conditions, c'est donc Ferrari, juste derrière McLaren et Williams en termes de kilométrage à Bahreïn, qui est la seule écurie à avoir dépassé les 4000 km engrangés sur les six journées de tests hivernaux réalisées jusqu'ici.
De l'autre côté du spectre, les retards et problèmes d'Aston Martin la cantonnent à un peu plus de 1000 km parcourus jusqu'ici, soit trois fois moins que la Scuderia...
|Écurie
|Moteur
|tours
(Bahreïn 1)
|KM
(Bahreïn 1)
|
KM totaux
|McLaren
|Mercedes
|422
|2284
|3639
|Williams
|Mercedes
|422
|2284
|2284
|Ferrari
|Ferrari
|421
|2279
|4328
|Haas
|Ferrari
|390
|2111
|3932
|Audi
|Audi
|354
|1916
|3010
|Red Bull
|Red Bull Ford
|343
|1856
|3267
|Racing Bulls
|Red Bull Ford
|327
|1770
|3255
|Cadillac
|Ferrari
|320
|1732
|2496
|Alpine
|Mercedes
|318
|1721
|3346
|Mercedes
|Mercedes
|282
|1526
|3864
|Aston
|Honda
|206
|1115
|1422
Le moteur Honda a besoin de respirer... mais aussi de rouler !
Le moteur Honda est de loin celui qui a le moins roulé pour le moment lors des tests hivernaux 2026 de F1.
Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Côté motoristes, sans surprise, avec quatre écuries présentes à Sakhir, Mercedes a engrangé le plus de kilomètres au total, portant son kilométrage sur l'ensemble de la pré-saison à plus de 13 000 km parcourus.
Si l'on s'en tient au kilométrage moyen par écurie, c'est cependant Ferrari qui fait mieux avec plus de 2000 km de moyenne réalisés par chacun des équipes motorisées par la firme italienne à Bahreïn.
Notons qu'Audi, qui n'a qu'une seule écurie, est juste en dessous de la moyenne de Mercedes mais au-dessus de la moyenne de Red Bull Ford. Des progrès à saluer pour le constructeur aux quatre anneaux.
En revanche, Honda est à la peine et à la traîne dans le domaine, que ce soit en valeur absolue ou en moyenne.
|Motoriste
|Tours
|
KM
(Bahreïn 1)
|KM moyens par écurie (Bahreïn 1)
|KM totaux
(Bahreïn 1 + Barcelone)
|Mercedes
|1444
|7815
|1954
|13 133
|Ferrari
|1131
|6121
|2040
|10 736
|Red Bull Ford
|670
|3626
|1813
|6523
|Audi
|354
|1916
|1916
|3010
|Honda
|206
|1115
|1115
|1422
Les drapeaux rouges aux essais de Bahreïn 1
|Voiture
|Pilote
|Jour
|Heure
|Raison
|Alpine
|Colapinto
|Mercredi
|9h37
|Inconnue
|Audi
|Hülkenberg
|Mercredi
|14h32
|Inconnue
|Cadillac
|Pérez
|Jeudi
|8h10
|Inconnue
|
-
|-
|Jeudi
|11h52
|Test FIA
|-
|-
|Jeudi
|14h35
|Débris
|Alpine
|Gasly
|Jeudi
|14h53
|Inconnue
|-
|-
|Jeudi
|16h53
|Test FIA
|-
|-
|Jeudi
|17h00
|Test FIA
|Cadillac
|Bottas
|Vendredi
|8h50
|Refroidissement
|Ferrari
|Hamilton
|Vendredi
|16h49
|Panne d'essence
|-
|-
|Vendredi
|16h55
|Test FIA
Partager ou sauvegarder cet article
Dernières actus
"Extrêmement mal conçues" : Di Grassi fustige des F1 2026 bientôt dépassées par la Formule E
Rivola place la barre très haut pour Bezzecchi en 2026
Leclerc : Impossible d'établir une hiérarchie, "on se renvoie la balle"
Retour confirmé au Safari Rally pour Sébastien Ogier
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires