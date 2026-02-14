Ferrari sans faute, Mercedes moins tranquille : le bilan des Essais de Bahreïn 1

La seconde session d'essais hivernaux 2026 de F1, la première des deux prévues à Bahreïn, a permis d'accumuler de continuer d'accumuler des données sur le travail des écuries à l'amorce d'une saison de grands changements réglementaires.

Contrairement à la Catalogne, toutes les écuries étaient cette fois-ci bien présentes à Sakhir : McLaren, Mercedes, Red Bull, Ferrari, Williams, Aston Martin, Racing Bulls, Haas, Alpine, Audi et Cadillac.

Voici ce qu'il faut retenir de ce second roulage de la pré-saison.

Antonelli le plus rapide mais le moins en piste !

Il n'y avait pas photo en faveur de Kimi Antonelli aux essais de Bahreïn 1. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

On ne s'attardera pas dessus, mais Mercedes a donc trusté le haut de la feuille des temps, en signant les deux seuls meilleurs chronos sous les 1'34 cette semaine. On retrouve derrière les Ferrari, les McLaren, les Red Bull et les Haas dans le top 10.

Notons que Kimi Antonelli a beau avoir signé le meilleur temps de ces trois jours, il est aussi le pilote qui, au total, a le moins roulé, victime qu'il a été de divers soucis techniques sur la W17.

Au contraire, on note que sept pilotes ont atteinte ou dépassé la barre symbolique des 200 tours : Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lando Norris, Lewis Hamilton et Oliver Bearman.

Signalons enfin qu'Aston Martin ferme le classement, avec des difficultés de refroidissement du moteur Honda apparues évidentes dans la chaleur de Sakhir.

P PILOTe ÉQUIPe Tours Chrono (jour) Pneus 1 Antonelli Mercedes 94 1'33"669 (J3) C3 2 Russell Mercedes 188 1'33"918 (J3) C3 3 Hamilton Ferrari 202 1'34"209 (J3) C3 4 Leclerc Ferrari 219 1'34"273 (J2) C3 5 Piastri McLaren 215 1'34"549 (J3) C3 6 Norris McLaren 207 1'34"669 (J1) C2 7 Verstappen Red Bull 197 1'34"798 (J1) C3 8 Bearman Haas 200 1'35"394 (J2) C3 9 Hadjar Red Bull 146 1'35"561 (J2) C3 10 Ocon Haas 190 1'35"578 (J1) C3 11 Colapinto Alpine 172 1'35"806 (J3) C3 12 Hülkenberg Audi 178 1'36"291 (J3) C3 13 Bortoleto Audi 176 1'36"670 (J2) C3 14 Gasly Alpine 146 1'36"723 (J2) C3 15 Albon Williams 208 1'36"793 (J3) C3 16 Lawson Racing Bulls 169 1'36"808 (J3) C3 17 Bottas Cadillac 153 1'36"824 (J2) C3 18 Sainz Williams 214 1'37"186 (J3) C2 19 Pérez Cadillac 167 1'37"365 (J3) C3 20 Lindblad Racing Bulls 158 1'37"470 (J2) C3 21 Stroll Aston Martin 108 1'38"165 (J3) C3 22 Alonso Aston Martin 98 1'38"248 (J2) C3

Ferrari métronomique, Mercedes en retrait

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Ferrari

Après des essais privés déjà impressionnants sur le plan de la fiabilité, le premier test à Bahreïn, dans des conditions chaudes, a confirmé cette tendance en dépit des importants changements réglementaires.

En particulier, l'on notera que quatre écuries ont dépassé les 2000 km, McLaren et Williams terminant même avec un décompte similaire. Une bonne nouvelle pour l'écurie de James Vowles, grande absente en Catalogne mais qui aura au moins pu compter sur un roulage quasi sans faute cette semaine.

On ne peut pas en dire autant pour Mercedes, qui avait été la plus assidue à Barcelone et se retrouve "seulement" avant-dernière dans ce tableau, avec deux premières journées perturbées par quelques difficultés techniques.

Dans ces conditions, c'est donc Ferrari, juste derrière McLaren et Williams en termes de kilométrage à Bahreïn, qui est la seule écurie à avoir dépassé les 4000 km engrangés sur les six journées de tests hivernaux réalisées jusqu'ici.

De l'autre côté du spectre, les retards et problèmes d'Aston Martin la cantonnent à un peu plus de 1000 km parcourus jusqu'ici, soit trois fois moins que la Scuderia...

Écurie Moteur tours

(Bahreïn 1) KM

(Bahreïn 1) KM totaux

(Bahreïn 1 + Barcelone) McLaren Mercedes 422 2284 3639 Williams Mercedes 422 2284 2284 Ferrari Ferrari 421 2279 4328 Haas Ferrari 390 2111 3932 Audi Audi 354 1916 3010 Red Bull Red Bull Ford 343 1856 3267 Racing Bulls Red Bull Ford 327 1770 3255 Cadillac Ferrari 320 1732 2496 Alpine Mercedes 318 1721 3346 Mercedes Mercedes 282 1526 3864 Aston Honda 206 1115 1422

Le moteur Honda a besoin de respirer... mais aussi de rouler !

Le moteur Honda est de loin celui qui a le moins roulé pour le moment lors des tests hivernaux 2026 de F1. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Côté motoristes, sans surprise, avec quatre écuries présentes à Sakhir, Mercedes a engrangé le plus de kilomètres au total, portant son kilométrage sur l'ensemble de la pré-saison à plus de 13 000 km parcourus.

Si l'on s'en tient au kilométrage moyen par écurie, c'est cependant Ferrari qui fait mieux avec plus de 2000 km de moyenne réalisés par chacun des équipes motorisées par la firme italienne à Bahreïn.

Notons qu'Audi, qui n'a qu'une seule écurie, est juste en dessous de la moyenne de Mercedes mais au-dessus de la moyenne de Red Bull Ford. Des progrès à saluer pour le constructeur aux quatre anneaux.

En revanche, Honda est à la peine et à la traîne dans le domaine, que ce soit en valeur absolue ou en moyenne.

Motoriste Tours KM (Bahreïn 1) KM moyens par écurie (Bahreïn 1) KM totaux

(Bahreïn 1 + Barcelone) Mercedes 1444 7815 1954 13 133 Ferrari 1131 6121 2040 10 736 Red Bull Ford 670 3626 1813 6523 Audi 354 1916 1916 3010 Honda 206 1115 1115 1422

Les drapeaux rouges aux essais de Bahreïn 1

Voiture Pilote Jour Heure Raison Alpine Colapinto Mercredi 9h37 Inconnue Audi Hülkenberg Mercredi 14h32 Inconnue Cadillac Pérez Jeudi 8h10 Inconnue - - Jeudi 11h52 Test FIA - - Jeudi 14h35 Débris Alpine Gasly Jeudi 14h53 Inconnue - - Jeudi 16h53 Test FIA - - Jeudi 17h00 Test FIA Cadillac Bottas Vendredi 8h50 Refroidissement Ferrari Hamilton Vendredi 16h49 Panne d'essence - - Vendredi 16h55 Test FIA