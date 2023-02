La Ferrari SF-23 déjà en piste à Fiorano

Charger le lecteur audio

La Scuderia Ferrari a véritablement mis les petits plats dans les grands pour le lancement de sa saison 2023, en présence du tout nouveau directeur Frédéric Vasseur et de ses pilotes Charles Leclerc et Carlos Sainz. Après une présentation réalisée lors d'un événement qui a vu l'écurie rassembler des dizaines de fans dans une tribune du circuit de Fiorano, l'équipe a vite lancé en piste et en direct sa toute nouvelle SF-23 pour son shakedown.

Exercice périlleux s'il se passe mal mais réussi sans problème ce mardi matin, cette diffusion en live a ainsi vu Leclerc étrenner pour la première fois la F1 qui défendra les chances du Cheval cabré en 2023 au moyen de deux tours sur la piste privée de Ferrari. Il a ensuite passé le volant à Sainz qui, de son côté, a eu le droit à trois tours, une compensation après n'avoir pas eu le privilège d'être le premier à la faire rouler.

Ces tours ont été l'occasion d'entendre en direct également par la radio les premières impressions du Monégasque, qui a pu échanger avec son coéquipier. L'écurie a pris garde de ne pas gaspiller une journée de roulage promotionnel (limitée à 100 km et avec des pneus de démonstration), qui sera évidemment déterminante alors que les essais hivernaux sont réduits à seulement trois jours cette saison (du 23 au 25 février du côté de Bahreïn).

Cette nouvelle voiture s'appuie grandement sur les bases posées par la F1-75, monoplace très rapide sur un tour mais plus en difficulté sur la distance de course. Cela tant au niveau du design global, qui conserve les fameux pontons creusés qui faisaient l'une des particularités du bolide 2022, que de la livrée. Cette dernière, comme le veut la tendance (pour des raisons en général liées au poids), laisse la part belle à quelques zones supplémentaires où le carbone est à nu, notamment sur le capot moteur, dans la zone inférieure du châssis ou encore sur les pontons. Une apparence globale qui s'est pas sans rappeler celle de la 643 de 1991.

Lire aussi : Ferrari présente sa nouvelle F1 pour 2023