Technique - Qu'y a-t-il de nouveau sur la Ferrari SF1000 ?

1 / 13 Photo de: Ferrari C'est une nouveauté : des cornes de Viking, montées l'une et l'autre de chaque côté de la boîte à air.

2 / 13 Photo de: Ferrari Si on le compare à celui introduit à Singapour la saison dernière, le museau a été affiné, avec un "chasse-neige" sous le nez qui est bien plus prononcé en raison du nouveau design à l'extrémité. Par ailleurs, les bords extérieurs ont été reprofilés pour maximiser leur rôle qui est de générer de l'appui à l'avant de la voiture.

3 / 13 Photo de: Giorgio Piola À titre de comparaison, voici la solution introduite par Ferrari l'année dernière à Singapour.

4 / 13 Photo de: Ferrari Les aubes de déviation ont également été avancées beaucoup plus loin, avec quatre éléments au lieu de trois logés sous le nez. La partie arrière, montée sous le châssis, présente aussi une extension de sa base afin d'améliorer la relation avec les autres éléments.

5 / 13 Photo de: Ferrari Ferrari a une nouvelle fois maximisé la hauteur des déflecteurs. À première vue, les trois sections à l'avant de l'assemblage paraissent plus hautes que ce que la réglementation permettrait.

6 / 13 Photo de: Ferrari Les déflecteurs en eux-mêmes sont relativement conventionnels, avec de multiples surfaces et fentes qui assurent un bon fonctionnement dans différents angles, à différentes vitesses et dans différentes conditions. Les boomerangs ont été davantage optimisés, avec un élément plus fin déployé au-dessus de l'avant de l'assemblage, tandis qu'un plus gros se situe à l'arrière. Ces deux éléments sont déformés à leur extrémité afin de former la première partie de l'ensemble des déflecteurs, qui prennent également la forme d'un groupe d'ailettes à l'avant du fond plat.

7 / 13 Photo de: Giorgio Piola On peut revoir ici le design des déflecteurs de l'année passée, permettant une bonne comparaison avec la nouvelle configuration.

8 / 13 Photo de: Ferrari Derrière les déflecteurs, on retrouve les trois panneaux qui s'accordent avec le réseau de déflecteurs, les deux plus avancés reprenant la forme en "L" utilisée par l'écurie tandis que le panneau supérieur a été simplifié et détaché de la latte supérieure du ponton.

Red Bull RB15 new bargeboard, Russian GP 9 / 13 Photo de: Giorgio Piola Ferrari suit en fait une tendance initiée par Red Bull ces dernières saisons, et qui crée un vortex inverse à celui que l'on trouve habituellement en surface. Cela conduit l'équipe à faire des modifications au niveau de la géométrie des pontons et à réduire encore l'entrée d'air sous la carrosserie.

10 / 13 Photo de: Giorgio Piola À l'origine des rétroviseurs en deux parties (ici sur la SF71H), Ferrari avait pris du recul vis-à-vis de cette solution par la suite...

11 / 13 Photo de: Ferrari ... Néanmoins, la SF1000 possède un agencement complexe au niveau des montants des rétroviseurs, qui sont à nouveau en deux parties.

12 / 13 Photo de: Ferrari Vue de profil, la monoplace de cette année montre à quel point elle a de nouveau pris de la longueur. L'équipe a choisi cette voie pour repackager l'unité de puissance et la boîte de vitesses dans le but de réduire la largeur de la carrosserie.