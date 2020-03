Ferrari soutiendra toute décision "dans l'intérêt suprême de la F1"

En début de semaine, des discussions ont eu lieu entre les directeurs d'écurie pour évoquer des modifications d'envergure du timing d'entrée en vigueur de la future réglementation technique en F1. Compte tenu du report du début de la saison 2020 à une date encore inconnue, puis de la mise en application dès à présent de la trêve "estivale" pour pouvoir définir un calendrier alternatif plus tard dans l'année, se préparer à une nouvelle ère apparaît de plus en plus complexe.

Lors des premières discussions, neuf des dix équipes du plateau auraient signifié leur volonté de repousser la refonte réglementaire à 2022, tout en sachant que cela ne pourra se faire qu'avec de nombreuses autres implications sur lesquelles il faudra œuvrer. Ferrari ne s'y est pas opposé mais a demandé du temps, avant une conférence téléphonique qui doit réunir ce jeudi les directeurs d'équipe et les dirigeants de la Formule 1 et de la FIA. Cependant, la Scuderia a mis rapidement au clair sa position, et il apparaît d'ores et déjà limpide qu'elle soutiendra toute décision de bon sens.

"Nous aurons une conférence téléphonique avec toutes les autres écuries, la F1 et la FIA pour discuter de la situation et de l'incidence qu'elle a non seulement sur cette saison, mais aussi sur la prochaine", précise sur le site officiel de la Formule 1 Mattia Binotto, directeur de Ferrari. "Nous devons évaluer soigneusement chaque aspect et voir si ce n'est vraiment pas le moment de reporter l'introduction de la nouvelle réglementation technique 2021."

"Dans tous les cas, Ferrari est prêt à assumer ses responsabilités pour une décision qui doit être prise dans l'intérêt suprême de la F1. Ce n'est certainement pas le moment pour l'égoïsme et les tactiques", insiste-t-il également.

Pour l'heure, la proposition mise sur la table semblerait être de geler les châssis actuels à l'issue de la saison 2020 pour les utiliser en 2021, tout en accordant une liberté de développement aérodynamique afin de conserver un élément technique différenciant. Cette option permettrait alors aux écuries de consacrer l'an prochain l'essentiel de leur temps et de leurs ressources à la future réglementation, tout en entrant dans le nouveau cadre financier qui serait introduit en temps et en heure, incluant le plafonnement des budgets.

Renault a également souligné officiellement sa volonté de faire prévaloir le bon sens commun de tous les acteurs pour mettre en place les meilleures solutions possibles dans les semaines à venir. "Nous allons maintenant entrer dans une phase de discussions approfondies avec la F1, la FIA et les autres équipes pour définir et mettre en place les mesures qui s’imposent à notre sport dans ces circonstances exceptionnelles", fait savoir le constructeur français. "Face aux défis qui nous attendent, la responsabilité et la solidarité doivent prévaloir afin de contenir les impacts de cette crise sanitaire."