Ferrari : Vasseur dément les rumeurs sur le départ de Mekies

Charger le lecteur audio

À la suite d'un Grand Prix de Bahreïn décevant pour la Scuderia Ferrari, surclassée par Red Bull et privée de podium en raison du problème technique ayant entraîné l'abandon de Charles Leclerc, la firme de Maranello aurait probablement souhaité faire profil bas. Cela n'a toutefois pas été le cas puisqu'elle a continué à être au cœur de l'actualité avec le départ surprise de David Sanchez, employé par le Cheval cabré depuis fin 2012 et responsable du concept du véhicule lors de ces deux dernières années.

Cette annonce a été le carburant ayant servi à alimenter de nombreuses rumeurs sur une potentielle mauvaise atmosphère au sein de la Scuderia qui motiverait d'autres départs, dont celui de Laurent Mekies, bras droit du nouveau directeur Frédéric Vasseur, qui a pris la succession de Mattia Binotto début 2023.

Interrogé par Motorsport.com en marge du Grand Prix d'Arabie saoudite sur ces rumeurs, le chef de file a clarifié la situation : si les résultats de Bahreïn ont certes nui au moral de l'équipe, des hauts responsables comme Mekies continuent de croire au projet de Ferrari.

"Je pense qu'il est tout à fait normal d'être mécontent lorsque vous n'obtenez pas les résultats que vous attendez, et je suis mécontent", a-t-il affirmé. "Mais le plus important est de travailler en groupe, de travailler en équipe, d'essayer d'en tirer le meilleur parti et de s'améliorer. Quitter l'entreprise, c'est une autre histoire. Si vous voulez parler de Laurent, je ne sais pas ce qui s'est passé précédemment avec Laurent [chez Ferrari] mais je le connais depuis 25 ans environ, quand il était à l'école. Je lui fais confiance, notre collaboration est très bonne et il sera l'un des piliers du futur de l'entreprise."

Charles Leclerc, Ferrari SF-23

Concernant le départ de David Sanchez, Vasseur s'est abstenu de donner plus de détails, rappelant uniquement que les allées et venues du personnel faisaient partie du quotidien de chaque équipe.

"Chaque année, nous recrutons beaucoup et nous avons un taux de renouvellement [du personnel], ça fait partie de la vie de l'équipe pour être honnête", a-t-il déclaré. "Si vous voulez parler [du départ] des personnes clés, je ne pense pas que ce soit le cas. Il est certain que des personnes quitteront l'équipe et que d'autres la rejoindront. C'est comme ça dans toutes les équipes de F1. Nous sommes un groupe solide et nous construisons une équipe pour l'avenir, et les liens sont bons. Donc je ne pense pas que des personnes clés quitteront l'équipe."

"Je ne veux pas parler des termes du contrat et des conditions du contrat, car ça concerne les employés et l'entreprise. Je ne veux pas divulguer de détails, je veux seulement souhaiter souhaiter à David bonne chance pour l'avenir et [dire] que sa contribution à l'équipe a été bonne."

Enfin, concernant la rumeur évoquant un retour de Simone Resta à Maranello, qui délaisserait ainsi son poste de directeur technique chez Haas, Vasseur a simplement commenté : "Simone est le directeur technique de l'une de nos équipes clientes. Il fait du bon travail avec Günther [Steiner, le directeur] et le plan n'est pas de faire quelque chose de ce côté-là."

Propos recueillis par Filip Cleeren