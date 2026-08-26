La FIA a officiellement publié les résultats de ses mesures de la puissance de la partie thermique des blocs moteurs 2026 de F1, dans le cadre du système "ADUO" pour Additional Development and Upgrade Opportunities ("opportunités supplémentaires de développement et de mise à niveau"), qui se veut un dispositif de rattrapage et de compensation des écarts notamment pour les motoristes les plus en retard.

Pour rappel, ces mesures ne concernent que les performances du moteur V6 turbo, à l'exclusion donc de la partie électrique. L'idée pour la fédération est de déterminer dans un premier temps le moteur de référence, et d'ensuite calculer le déficit des autres constructeurs par rapport à celui-ci.

Selon des tranches de 2%, le déficit donne ensuite droit à des concessions pouvant comprendre des jetons de développement, des heures supplémentaires sur banc d'essai ou encore une allocation supplémentaire dans le cadre du plafond budgétaire. Ces concessions ne garantissent pas que les motoristes pourront rattraper tout ou partie de leur retard mais leur offre une marge de manœuvre supplémentaire pour progresser.

La surprise à l'issue de la première période d'évaluation de cinq Grands Prix était de voir le V6 turbo de Red Bull Ford être considéré comme le plus performant. Cette information avait été révélée aux motoristes par la FIA elle-même, dans une lettre, mais n'avait jamais été officialisée publiquement par l'instance en raison d'une contestation de Red Bull.

Red Bull reste la référence... thermique

Officiellement, Mercedes n'a pas le meilleur moteur en F1. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cette fois, l'évaluation ADUO s'étend sur une période qui va jusqu'au Grand Prix de Hongrie, le dernier disputé avant la pause estivale. Le moteur à combustion interne de Red Bull Ford reste à ce jour le plus puissant du plateau de F1.

Mercedes accuse un déficit de puissance compris entre 2 et 4%, tandis qu'Audi, Ferrari et Honda sont à plus de 4% de la référence. L'évolution du motoriste japonais d'Aston Martin, introduite au Grand Prix des Pays-Bas, n'a pas été prise en compte. Ferrari a préparé une évolution ADUO2 qui, elle, pourrait être utilisée pour la première fois à Monza.

Après le premier quart de la saison, Mercedes avait obtenu une homologation supplémentaire pour 2026 et une autre pour 2027, tandis qu'Audi, Ferrari et Honda en avaient obtenu deux chacune pour cette année et la suivante. Cela se traduit notamment par une augmentation de l'allocation du plafond des coûts et par des essais supplémentaires au banc.

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Si la FIA a bien confirmé aujourd'hui le classement ADUO, aucune homologation supplémentaire n'a été accordée cette fois-ci.

"La FIA a entrepris une analyse approfondie et exhaustive dans le cadre de notre processus d'évaluation ADUO", a déclaré Nikolas Tombazis, responsable monoplace à la FIA. "Avec la publication des résultats de la deuxième période, nous sommes convaincus que, compte tenu de la qualité des données, leur analyse est extrêmement robuste, ce qui nous donne un haut niveau de confiance dans nos conclusions".

"Nous devons également respecter la confidentialité et la propriété intellectuelle des équipes et des motoristes lorsque nous communiquons des informations issues de ces résultats. C'est la première année de l'ADUO, il y a donc naturellement certains aspects que nous pourrons faire évoluer au fil du temps, en concertation avec l'ensemble des constructeurs de groupes propulseurs."

Il est à noter que si la mesure des performances ne se fait que sur la partie thermique du moteur, les évolutions peuvent quasiment être appliquées sur l'ensemble de l'unité de puissance soit le V6, le turbo, l'unité de contrôle électronique, la batterie ou le MGU-K. En revanche, les jetons de développement ne peuvent pas être cumulés d'une saison à l'autre.

Enfin, rappelons que la FIA souhaitait initialement que le calcul de l'ADUO se fasse en tenant compte d'un certain nombre de paramètres extérieurs, pour tenir compte d'une situation contextuelle plus complexe, mais que les motoristes ont eux-mêmes demandé à ce que les choses restent aussi simples que possible.