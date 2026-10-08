La FIA achève son enquête sur le bug de Sepang et annonce des mesures

À l'approche du Grand Prix de Singapour, la FIA a publié un communiqué à la suite des événements survenus à Sepang. Le départ du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie a tourné au chaos lorsque la moitié du peloton s'est retrouvée à l'arrêt derrière la voiture de sécurité.

Le problème s'est avéré être un bug logiciel lié aux restrictions de 250 kW imposées par la FIA pour les courses disputées sous la pluie. Nikolas Tombazis avait immédiatement fourni des explications à la presse après la course, tout en ajoutant que la FIA allait mener une enquête plus approfondie dans les jours suivants.

Cette enquête est désormais terminée, la FIA s'étant concentrée sur quatre points cruciaux. Tout d'abord, la cause précise du problème a été identifiée. La FIA explique :

"Il ressort de l'analyse que, certaines voitures fonctionnant à bas régime dans certains secteurs du circuit où une réduction de puissance de 250 kW était appliquée, elles ont subi une perte de puissance supérieure à celle prévue initialement et qui ne pouvait pas être récupérée dans ces secteurs."

Un bug logiciel a provoqué le passage des moteurs électriques en mode verrouillage dans les parties les plus lentes du circuit. En l'absence de puissance électrique permettant de compenser le temps de réponse du turbo, rien ne se produisait lorsque les pilotes appuyaient sur l'accélérateur.

La FIA est ensuite intervenue avec une mise à jour logicielle rapide, envoyée à toutes les équipes et à tous les motoristes afin d'être installée avant le restart. La solution d'urgence consistait à lever les restrictions liées à la limite de 250 kW dans certains mini-secteurs où le problème était apparu.

La même solution temporaire sera utilisée à Singapour si des conditions météorologiques similaires sont attendues, a confirmé la FIA.

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Joe Portlock / Getty Images

"En conséquence, la configuration établie pour l'épreuve de Sepang sera rétablie pour le Grand Prix de Singapour si des conditions météorologiques similaires sont attendues. Par ailleurs, une nouvelle mise à jour du logiciel pour les conditions humides sera déployée pour le Grand Prix des États-Unis le 25 octobre."

La solution sera donc mise en œuvre en deux étapes : une répétition du correctif d'urgence ce week-end, puis une mise à jour plus pérenne du logiciel dédié aux conditions humides avant la course d'Austin.

Tombazis avait déjà confirmé dimanche que le problème spécifique rencontré en Malaisie ne se reproduirait pas, même s'il ne pouvait pas garantir qu'aucun nouveau bug n'apparaisse avec les unités de puissance 2026, extrêmement complexes.

"Évidemment, il s'agissait d'un problème critique majeur et nous devons nous assurer de l'éviter. Mais puis-je garantir que cela ne se reproduira jamais ? Ce problème spécifique, oui. Un problème, non. Mais nous ferons bien sûr de notre mieux pour l'éviter", avait déclaré Tombazis.

Le responsable Monoplace de la FIA avait également indiqué que le logiciel n'avait pas été suffisamment testé en raison du manque de roulage sur piste humide en 2026, ce qui avait empêché la fédération d'éviter tout problème.

Cependant, l'instance a désormais précisé que le logiciel avait bien été testé lors des premières séances d'essais libres des Grands Prix de Belgique et des Pays-Bas, mais que le problème ne s'était pas manifesté à ces occasions.

Carlos Sainz (Williams) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Logiquement, cela s'explique par le fait que les voitures effectuaient leurs tours à des vitesses normales lors de ces séances et n'avaient pas atteint les vitesses extrêmement faibles rencontrées derrière la voiture de sécurité en Malaisie.

Pour cette raison précise, la FIA va également travailler avec les équipes et les motoristes afin d'étudier les moyens d'améliorer le processus de test du logiciel, selon le communiqué.

"L'analyse a également recommandé la mise en œuvre de mesures concernant les tests du logiciel, en reconnaissant que les possibilités de test sont limitées, afin de le rendre aussi robuste que possible."

"La FIA, en collaboration avec les équipes et les motoristes, continuera de renforcer les capacités de test et de vérification des logiciels des unités de puissance, en améliorant le processus global de validation grâce à une évaluation indépendante et à des retours collaboratifs, notamment avec la participation du fournisseur de l'unité de contrôle électronique (ECU) standardisée."