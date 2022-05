La FIA confirme la légalité des tests de Ferrari à Imola

Charger le lecteur audio

Comme nous l'avons révélé ce vendredi, la FIA était en discussion avec Ferrari concernant l'utilisation de différentes spécifications de plancher lors des essais menés pour développer les pneus Pirelli en vue de la saison 2023, réalisés à Imola à la suite du Grand Prix d'Émilie-Romagne.

Ce jour-là, Charles Leclerc roulait avec une ancienne spécification du plancher le matin, tandis que Carlos Sainz en avait une autre l'après-midi. Cela n'a pas manqué d'étonner les écuries rivales, puisque cela pouvait représenter une infraction au règlement.

Le règlement sur les essais de pneumatiques indique : "Les voitures participant aux essais ne doivent utiliser que des pièces dont les spécifications ont été utilisées lors d'au moins un Grand Prix ou une séance d'essais pendant l'année du championnat en cours. Ces voitures doivent être entièrement conformes aux dispositions du Règlement Technique."

"Aucune pièce de test, aucun changement de pièce ou de réglages n'est autorisé s'il donne au concurrent une information quelconque sans rapport avec les tests pneumatiques. Les changements de réglages mécaniques, les changements de contrôle du pilote et les changements de pièces sont autorisés s'ils ont été convenus à l'avance avec le manufacturier de pneus et qu'ils sont nécessaires pour mener une évaluation correcte des pneus ou pour achever les essais."

Le plancher utilisé par Sainz semblait être une version mise à jour qui inclut un liston inférieur, solution évaluée par les écuries pour lutter contre le marsouinage. Au moins deux écuries ont contacté la FIA pour savoir si ce plancher avait déjà été utilisé par Ferrari et si le règlement avait été enfreint.

La fédération et la Scuderia ont échangé ce week-end à Miami pour vérifier les pièces utilisées, et les conclusions de l'enquête sont positives. Bien qu'il n'y ait pas de communiqué officiel à ce sujet, le changement de plancher pour l'après-midi a été causé par des dégâts subis dans la séance matinale, selon nos informations. La FIA a été convaincue que le plancher installé sur la voiture de Sainz relevait d'une spécification ayant déjà été utilisée cette année et respectait donc le règlement.