Formule 1

La FIA confirme un gel des moteurs et encadre les essais avant le retour des V8

Le développement des actuelles unités de puissance sera gelé à partir du 13e Grand Prix de la saison 2028. La FIA a également imposé des restrictions sur les bancs d'essai en vue de 2030.

Ronald Vording

Publié: 27 nov. 2026, 17:16

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Photo de : Jim Watson / AFP via Getty Images

Les motoristes de Formule 1 ne seront plus autorisés à travailler sur l'actuelle génération d'unités de puissance à partir de la mi-saison 2028. C'est ce qu'a révélé Nikolas Tombazis, responsable Monoplace de la FIA, dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com.

Cette mesure vise à éviter que les motoristes aient à travailler simultanément sur deux projets, mais aussi à empêcher certains d'entre eux de bénéficier d'un trop gros avantage. Pour les mêmes raisons, le développement des futurs moteurs V8 sera en grande partie interdit jusqu'à cette même échéance.

Concrètement, le développement des actuelles unités de puissance hybrides V6 sera gelé à partir du 13e Grand Prix de la saison 2028. À compter de cette date, seules les évolutions destinées à améliorer la fiabilité seront autorisées, sans aucune possibilité de gagner en performance.

D'ici là, des restrictions encadreront le développement du V8 turbo de 2,1 litres attendu pour 2030. Jusqu'au 1er octobre 2027, les motoristes ne pourront pas effectuer d'essais au banc sur un monocylindre. Le passage au banc d'essai de l'unité de puissance complète, autrement dit du V8 dans son intégralité, sera quant à lui interdit jusqu'au 1er juillet 2028.

Ces restrictions ne s'appliquent pas aux nouveaux venus. General Motors pourra ainsi réaliser plus tôt des travaux de simulation sur son unité de puissance destinée à équiper l'écurie Cadillac.

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La date du 1er juillet 2028 correspond approximativement au 13e Grand Prix de la saison. La FIA entend ainsi éviter que les motoristes aient à mener deux programmes en parallèle, ce qui entraînerait des coûts élevés et risquerait de déclencher une course au développement incontrôlable.

L'instance dirigeante souhaite également éviter qu'un motoriste, comme Honda aujourd'hui, accuse encore un retard important au moment de l'entrée en vigueur du gel. Cette question est étroitement liée à la révision du dispositif ADUO, jugée nécessaire dans le paddock, même si, selon Tombazis, aucune décision définitive n'a encore été prise à ce sujet.

Nikolas Tombazis

Photo de: Kym Illman / Getty Images

"Nous nous sommes concentrés sur le cadre réglementaire des unités de puissance et, sincèrement, nous sommes un peu en retard sur le volet ADUO", a expliqué Tombazis à Motorsport.com.

"Nous devons examiner l'ensemble de cette question au regard de nos intentions et de ce dont nous avons discuté avec les motoristes, à savoir geler la génération actuelle de moteurs à partir d'une certaine échéance. Ce sera à la mi-2028. Pour des raisons de coûts, nous voulons éviter qu'ils aient deux programmes en parallèle."

Le gel des moteurs répond à une autre préoccupation : sans ces restrictions, un motoriste disposant d'une unité de puissance très compétitive avec la réglementation actuelle pourrait réorienter son attention vers 2030 plus tôt qu'un motoriste à la traîne, qui devrait mobiliser tous ses efforts pour rendre son moteur plus performant.

"Nous voulons également éviter que certains des motoristes actuels bénéficient d'un avantage considérable s'ils sont très compétitifs aujourd'hui. Ils pourraient arrêter leur développement plus tôt, tandis que ceux qui sont à leur poursuite pourraient se retrouver désavantagés."

"Nous devons donc traiter cette question, qui est entièrement liée à la discussion autour de l'ADUO. Il nous faut prendre du recul et réfléchir attentivement à la marche à suivre."

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Le gel des moteurs a été confirmé et approuvé par toutes les parties concernées. La prochaine étape consiste à définir les ajustements du dispositif ADUO et à s'assurer qu'aucun motoriste ne se retrouve encore très loin de ses concurrents à la mi-2028, sans possibilité de combler son retard une fois le gel entré en vigueur.

"Il est évident que nous devons donner à chacun la possibilité de converger autant que possible d'ici là. Nous ne voulons pas qu'un motoriste se retrouve figé dans une situation où il serait très en retard", a poursuivi Tombazis. "Nous avons donc plusieurs sujets à traiter en lien avec l'ADUO, ainsi que des questions délicates que nous devons examiner avant d'aller plus loin."

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