La FIA a contrôlé les T-trays d'autres F1 que les Red Bull à Austin

La FIA a procédé à la vérification des ajusteurs de T-tray de diverses monoplaces lors du Grand Prix des États-Unis de F1, à la suite des suspicions entourant Red Bull et une utilisation potentielle de ce système sous régime de parc fermé.

Suite à la révélation par Motorsport.com des mesures prises par la FIA pour limiter la possibilité d'utiliser l'ajusteur du T-tray, le paddock de la F1 s'est en effet enflammé autour du sujet, avec comme épicentre des soupçons l'écurie Red Bull.

Lors des EL1 du GP des États-Unis, vendredi, des images captées ont montré que des officiels de la FIA inspectaient en détail l'avant de la RB20. Selon les informations de Motorsport.com, la fédération a procédé à des contrôles similaires ailleurs dans la voie des stands d'Austin lors de cette même journée.

Il s'agit pour l'instance dirigeante de rassembler un maximum d'informations afin de savoir s'il y a besoin de sceller les autres systèmes, comme cela va se produire pour le dispositif de Red Bull en attendant sa modification, qui devrait être effective au GP du Brésil.

Pas de preuves d'une infraction

Toutes les écuries disposent d'un système permettant d'ajuster la hauteur de caisse, notamment au niveau du T-tray. Mais l'affaire a pris de l'ampleur car il a été suggéré que Red Bull pouvait l'avoir utilisé pour modifier ce réglage entre les qualifications et la course, donc sous régime de parc fermé, ce qui est rigoureusement interdit.

L'écurie autrichienne a nié toute utilisation illicite de ce dispositif et la FIA a déjà indiqué qu'il n'existait, selon elle, aucune indication de tricherie. S'exprimant vendredi au micro de Sky Sports, Nikolas Tombazis, le responsable monoplace de la FIA, a répété que l'instance était satisfaite de la façon dont le dossier avait été géré jusqu'ici.

"Nous n'avions aucune indication claire que quelqu'un faisait cela", a-t-il déclaré. "Alors nous avons décidé qu'à partir de cette course, il ne devait plus y avoir de possibilité de faire ce genre de chose. Si une équipe a un design qui permettrait une modification rapide de ce réglage, alors il faudra pouvoir le voir, afin qu'elle ne puisse pas y avoir accès sous parc fermé. Je pense que toutes les équipes ont respecté cette règle. Et en ce qui nous concerne, la situation est raisonnablement sous contrôle."

Des officiels de la FIA vérifient le dispositif de Red Bull. Photo de: Andreas Beil

Toujours selon les informations de Motorsport.com, il semble que l'enquête approfondie sur une éventuelle utilisation précédente de ce dispositif par Red Bull réclamée par Zak Brown n'a pas encore été décrétée par la FIA et que les vérifications menées à Austin n'entrent pas dans un tel cadre.

Questionné sur la possibilité de réexaminer les GP déjà disputés pour tenter de déceler des irrégularités, Tombazis a déclaré : "Nous parlons d'un changement de quelques millimètres. Il s'agit de très, très petits chiffres. Je ne pense pas qu'il s'agisse de quelque chose que nous puissions vérifier. Mais, comme je l'ai dit, nous n'avons aucune indication, preuve ou quoi que ce soit d'autre concernant un événement suspect qui se serait produit auparavant."

McLaren maintient la pression

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, quelques heures après sa sortie sur Sky Sports, Zak Brown, le PDG de McLaren Racing, n'a pas désarmé en lançant que Red Bull "est la seule équipe qui a la faculté d'ajuster la hauteur de caisse depuis l'intérieur du cockpit". Puis il a ajouté : "L'ont-ils fait ou non, je n'en ai aucune idée, mais pouvoir le faire soulève des questions."

L'Américain a notamment expliqué que son écurie cherchait à comprendre ce qui s'est passé "historiquement" avec ce dispositif et une éventuelle utilisation "inappropriée". Quand Motorsport.com lui a alors demandé jusqu'où, pour lui, la suspicion d'actions illicites pouvait remonter, Brown a répondu : "Aussi longtemps que le dispositif a pu être ajusté depuis l'intérieur du cockpit, je pense que c'est probablement ce qui doit être examiné."

"Nous faisons confiance à la FIA pour régler le problème à l'avenir", a-t-il ensuite ajouté. "Nous posons simplement des questions, mais c'est à la FIA, en tant que législateur, qui fait un excellent travail, de se pencher sur la question et de trouver une solution transparente et satisfaisante pour toutes les équipes. Je pense que je ne suis pas le seul à être préoccupé par ce que nous avons vu et entendu."

Avec Alex Kalinauckas