Formule 1

La FIA dévoile les derniers résultats de l'ADUO dans son bilan final de la saison

La troisième période d'évaluation est désormais terminée. On vous explique tout.

Haydn Cobb

Publié: 10 nov. 2026, 11:48

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Photo de : Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

La FIA a annoncé les derniers résultats de son dispositif Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) pour la saison 2026 de Formule 1. Aucun changement n'a été accordé aux motoristes.

Depuis cette saison, la FIA a intégré un mécanisme au règlement de la F1 permettant aux motoristes en difficulté de faire évoluer leur unité de puissance grâce à des jokers, attribués en fonction d'une échelle de performance.

À l'issue de la première période d'évaluation en 2026, qui s'étendait du Grand Prix d'Australie au Grand Prix du Canada, il avait été annoncé que Red Bull Ford Powertrains faisait figure de référence. Le moteur thermique de Mercedes accusait quant à lui un retard compris entre 2 et 4 %, ce qui permettait au constructeur allemand de bénéficier d'une évolution supplémentaire cette année et d'une autre en 2027.

Ferrari, Audi et Honda entraient dans la catégorie des motoristes accusant un retard supérieur à 4 % sur le plan de la puissance du moteur thermique. Ils ont ainsi droit à deux évolutions au cours de la saison actuelle et à deux autres en 2027.

Red Bull Ford Powertrains avait demandé une révision de l'analyse de l'ADUO, retardant ainsi la publication officielle des premiers résultats. L'écurie contestait en effet les conclusions de cette évaluation, qui la désignait comme le motoriste disposant du moteur le plus performant.

Comme convenu entre les équipes avant le début de la saison, la FIA évalue uniquement les performances du moteur thermique. Toutefois, dès lors qu'un motoriste devient éligible à l'ADUO, il est également autorisé à modifier des composants électriques, comme la batterie et le MGU-K.

Ainsi, tandis que les concurrents de Red Bull ont pu introduire des évolutions de leur unité de puissance tout au long de la saison, le motoriste basé à Milton Keynes a de fait été soumis à un gel du développement de son moteur.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

À l'issue de la troisième et dernière analyse de l'ADUO menée par la FIA – portant sur les données moteur du Grand Prix des Pays-Bas jusqu'au Grand Prix des États-Unis inclus –, aucun changement n'a été constaté. Aucun motoriste ne gagne ni ne perd donc les avantages dont il bénéficie actuellement.

"Pour cette troisième période, les écarts de performance relatifs par rapport au moteur thermique de référence ont évolué, mais ces changements n'ont pas entraîné l'attribution d'homologations supplémentaires aux motoristes", indique un rapport de la FIA.

Compte tenu des désaccords autour de la méthode de mesure de l'ADUO, la FIA se dit ouverte à des modifications du dispositif à l'avenir, sous réserve de l'approbation des motoristes. De son côté, Nikolas Tombazis, directeur des monoplaces à la FIA, estime que le système fonctionne comme prévu.

"La FIA a mené une analyse approfondie dans le cadre de l'évaluation de l'ADUO cette année. Compte tenu de la qualité des données et de la robustesse du processus d'évaluation, nous sommes confiants dans nos résultats et dans les conclusions auxquelles nous sommes parvenus", a déclaré Tombazis.

"Cette première année de mise en œuvre a également renforcé notre conviction que le concept de l'ADUO est le bon pour la Formule 1."

"Il est toutefois important que le système continue d'évoluer afin de rester efficace, pertinent et adapté à ses objectifs. Dans cette optique, nous travaillons en étroite collaboration avec les motoristes et les équipes pour étudier des ajustements de la méthodologie qui permettront de garantir l'efficacité de l'ADUO lors des prochaines saisons."

La prochaine période d'évaluation de l'ADUO débutera en 2027 et couvrira les six premières courses de la saison de F1, du Grand Prix de Bahreïn au Grand Prix de Miami.

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