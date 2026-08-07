Lors de la présentation du règlement 2026, la FIA mettait régulièrement en avant le concept de "voiture agile". Les monoplaces devaient devenir plus compactes et plus légères, même si les évolutions restent relativement modestes. L'empattement a été réduit de 20 cm cette année, tandis que les F1 2026 sont également 10 cm moins larges.

Le poids minimum a été fixé à 768 kg, soit une baisse de 32 kg par rapport à la saison dernière. Associée à un appui aérodynamique nettement réduit, cette évolution répond, selon la FIA, aux principaux objectifs fixés.

Pourtant, ces changements ont été très peu évoqués au cours des huit premiers mois de la saison, les critiques s'étant concentrées presque exclusivement sur les unités de puissance et la gestion de l'énergie. Concernant le châssis, le responsable Monoplace de la FIA, Nikolas Tombazis, estime en revanche que ce nouveau règlement constitue une avancée.

"Je crois que oui, même s'il ne faut jamais considérer que le travail est terminé. Mais je pense effectivement que les voitures peuvent se suivre de plus près", explique Tombazis devant une sélection de médias, dont Motorsport.com.

Selon la FIA, les effets de l'air sale sont revenus au niveau observé lors de la première saison du précédent règlement, en 2022. Tombazis estime également que les équipes auront davantage de difficultés à détourner l'esprit du règlement grâce à des solutions aérodynamiques ingénieuses.

La réduction du poids est une des réussites de 2026. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Je pense que nous sommes à un niveau comparable au début de la saison 2022, mais le concept est plus robuste cette fois-ci. Nous n'avons pas découvert de solution aérodynamique qui casse véritablement le concept, alors que, sous le précédent règlement, plusieurs éléments avaient fini par le compromettre de manière significative."

"Cela concernait principalement les plaques d'extrémité de l'aileron avant de la génération précédente, les bords du plancher ainsi que tous les appendices autour des roues avant. Tous ces éléments dégradaient fortement les caractéristiques du sillage. Nous en avons tiré les leçons et j'espère qu'il n'existe pas d'équivalent cette fois."

Quand on a les 22 meilleurs pilotes du monde, on doit aussi avoir des voitures qui ne sont pas faciles à conduire pour ma grand-mère.

Au-delà de la possibilité de suivre une autre voiture et de la réduction de l'air sale, Tombazis considère également comme un point positif le fait que les nouvelles F1 demeurent exigeantes à piloter.

"Ces voitures restent assez difficiles à conduire, ce qui est une bonne chose. Elles ne doivent pas être des voitures que n'importe qui peut piloter. Certaines règles aérodynamiques empêchent les équipes d'optimiser chaque phase d'un virage, ce qui crée encore des défis. Quand on a les 22 meilleurs pilotes du monde, on doit aussi avoir des voitures qui ne sont pas faciles à conduire pour ma grand-mère."

Les nouvelles monoplaces sont également un peu moins éprouvantes physiquement pour les pilotes, notamment parce que les F1 à effet de sol devaient rouler extrêmement basses et très rigides : "Nous avons également relevé un peu les hauteurs de caisse, ce qui fait qu'elles sont moins brutales que l'an dernier."

La FIA veut perdre encore 80 kg

La FIA veut trouver encore 80 kg sur les futures monoplaces. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Dans l'ensemble, Tombazis se dit satisfait du règlement châssis, tout en soulignant que la FIA souhaite aller beaucoup plus loin. Ce ne sera pas possible durant le cycle réglementaire actuel, mais cet objectif est fixé pour la prochaine refonte, prévue en 2031, voire dès 2030 si un consensus suffisant se dégage.

"Les voitures sont un peu plus légères et un peu plus petites, ce que les pilotes apprécient. Mais est-ce là où j'aimerais que nous soyons ? Non. J'aimerais qu'elles soient encore 80 kg plus légères, et peut-être encore un peu plus courtes et plus compactes à l'avenir.

"C'est le type d'objectif que nous visons : franchir une nouvelle étape importante par rapport à ce qu'il était possible de faire cette fois. C'est une bonne évolution, mais je ne considère pas que le travail soit terminé. Nous voulons encore réduire considérablement le poids à l'avenir."

Pour l'heure, Tombazis se réjouit surtout d'avoir enfin inversé une tendance installée depuis de nombreuses années, celle de monoplaces toujours plus imposantes et plus lourdes : "Je pense que c'est la première fois que les Formule 1 deviennent plus légères depuis probablement les années 2000, voire même avant."