La FIA approuve de nouveaux grillages de protection

Charger le lecteur audio

C'est à la compagnie suisse Geobrugg que l'on doit un nouveau système de grillage de protection contre les débris, homologué par la FIA, suffisamment solide pour permettre d'espacer encore plus les poteaux en métal qui servent à les maintenir en place. Ce sont en effet désormais 6 mètres qui séparent chacun des montants, contre une norme se situant actuellement plutôt autour des 4 mètres.

Sur le plan technique, l'espacement accru entre les poteaux a été rendu possible par l'utilisation d'un câble de 16 mm de diamètre, associé à des spirales hélicoïdales à haute résistance à la traction pour le relier à la maille. Le grillage a ensuite fait l'objet de tests approfondis, notamment l'utilisation d'une voiture de taille normale pour tester son efficacité en cas d'impact à 150 km/h (voir vidéo ci-dessus).

Cette évolution est un boost en matière de sécurité. En effet, pour un fonctionnement similaire au niveau de la rétention et de l'impact, la réduction du nombre de poteaux permet de réduire le risque, particulièrement en monoplace mais également en moto, de voir un concurrent percuter l'un de ces piliers, ce qui représente en général le plus grand risque de blessures graves dans ce type d'incident.

Les nouveaux grillages de protection

Mais ce ne sont pas les seuls avantages puisque, de fait, la visibilité est également améliorée pour le public pour un même niveau de protection. De même, la réduction du nombre de poteaux représente un avantage sur plan économique puisque cela réduit le nombre de containers nécessaires à leur acheminement sur les tracés et le nombre de fondations en bétons nécessaires à leur installation. C'est un gain également en matière de vitesse de montage.

L'homologation par la FIA permettra à l'avenir d'installer ce système sur les circuits de Grade 1, à savoir ceux qui sont considérés comme les plus sûrs selon les standards de la fédération et les seuls qui peuvent accueillir des Grands Prix de Formule 1.

Jochen Braunwarth, directeur des solutions pour le sport automobile chez Geobrugg, a déclaré : "Nous ne visions rien de moins qu'une révolution dans le domaine des grillages anti-débris. Notre objectif était d'avoir un impact considérable sur la durabilité tout en essayant d'améliorer la sécurité et la facilité d'installation du système. Je pense que nous avons atteint cet objectif et bien plus encore. Les circuits qui recherchent une solution plus durable et une meilleure expérience pour les spectateurs ne doivent pas chercher plus loin."