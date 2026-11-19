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La FIA instaurera des commissaires permanents en F1 à partir de 2027

L'instance dirigeante mettra en place des commissaires permanents dès la saison prochaine, avec pour objectif de constituer à terme un groupe de 12 à 15 officiels à temps plein.

Ronald Vording

Publié: 19 nov. 2026, 21:06

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Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

La cohérence des décisions des commissaires est un sujet de discussion dans le paddock de Formule 1 depuis plusieurs années. Si la complexité du règlement sportif et des directives de course constitue l'un des facteurs en jeu, une autre question revient régulièrement : un panel permanent de commissaires permettrait-il d'améliorer cette cohérence ?

À partir de 2027, la FIA franchira un pas dans cette direction. L'instance dirigeante a annoncé jeudi qu'elle allait progressivement s'orienter vers un système de commissaires à temps plein, dont la première phase débutera en 2027.

L'objectif est de constituer un groupe de 12 à 15 commissaires permanents, même si ce nombre ne sera atteint que progressivement. Les premiers commissaires à temps plein seront recrutés au cours de la saison 2027. Ils seront épaulés à chaque Grand Prix par les commissaires habituels, qui exercent à temps partiel, ainsi que par un commissaire pilote. Son expertise et son point de vue d'ancien pilote de course continueront ainsi de faire partie du processus.

L'objectif principal est d'améliorer la cohérence des décisions, mais, selon la FIA, cette initiative va plus loin. En exerçant leur fonction à temps plein, ces commissaires pourront également intervenir en dehors des week-ends de course, par exemple pour "identifier les tendances émergentes et les domaines nécessitant des clarifications réglementaires", mais aussi pour former les officiels de la FIA.

Cela permettrait de mieux remédier aux lacunes du règlement sportif et des directives de course sur lesquels s'appuient les commissaires. L'objectif n'est donc pas seulement d'améliorer la cohérence des décisions en course, mais aussi de rendre les règles et les directives elles-mêmes plus solides en amont.

Départ : Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo de: Erik Junius

Cette évolution s'inscrit dans la lignée des ambitions affichées depuis quelque temps par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem : renforcer la professionnalisation du collège des commissaires. La FIA estime que l'abandon du système actuel, fondé sur le bénévolat et la rotation des officiels, permettra d'améliorer la continuité et la cohérence des décisions.

C'est précisément l'un des principaux points que la FIA souhaite améliorer, tout en soulignant que cette évolution viendra compléter le Centre des opérations à distance de la FIA, récemment inauguré à Biggin Hill.

"Ce nouvel investissement majeur dans les officiels de la FIA témoigne de notre engagement à garantir les plus hauts standards en matière de prise de décision, d'équité et d'intégrité dans le sport automobile. Le recrutement de commissaires à temps plein constitue une étape importante dans notre démarche de longue date visant à mettre en place une structure dédiée aux officiels du Championnat du monde de Formule 1 de la FIA. C'est également un investissement dans l'avenir de notre sport", a déclaré Ben Sulayem.

"Cette évolution permettra de développer davantage l'expertise et la continuité au sein de notre structure de commissaires, de renforcer notre capacité à examiner et à améliorer les règlements, à accompagner la formation des futurs officiels et à garantir les plus hauts standards de cohérence dans l'arbitrage de l'ensemble de nos championnats."

La FIA prépare désormais le processus de recrutement en vue de cette mise en place progressive en 2027. Le groupe devrait ensuite s'étoffer en 2028 et au cours des années suivantes, jusqu'à atteindre l'objectif de 12 à 15 commissaires permanents.

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